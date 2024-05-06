المقترح الذي وافقت عليه حماس: 3 مراحل تنتهي بوقف دائم لإطلاق النار

في حين يعمل الفريق الإسرائيلي المفاوض على "دراسة" المقترح الذي أعلنت حماس، مساء الإثنين، أنها وافقت عليه لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، استنكر مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية إعلان الحركة، رافضين إبرام أي اتفاق قد يؤدي إلى إنهاء الحرب على غزة.

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وفي هذه الأثناء، يجتمع كابينيت الحرب الإسرائيلي، لمناقشة الرد الذي وافقت عليه حركة حماس، في حين زعم مسؤول إسرائيلي في إحاطة لوسائل الإعلان، أن الحديث عن نسخة مصرية "مخففة" لم تطلع عليها إسرائيل.

بدوره، أوضح عضو المكتب السياسي في حماس، خليل الحيّة، في مقابلة تلفزيونية، أن مقترح الهدنة المصري - القطري الذي وافقت عليه الحركة يتضمّن ثلاث مراحل بهدف الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقال الحيّة إن "المقترح الذي قدمه لنا الوسطاء في قطر ومصر يتضمن 3 مراحل، كل مرحلة من 42 يومًا بهدف الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار"، لافتًا إلى أن الصيغة تشمل "انسحابًا كاملًا من غزة وعودة النازحين وتبادلًا للأسرى".