النقب: وفاة فتى متأثرا بإصابته خلال شجار في حورة

فتى كان قد أصيب في شجار اندلع في بلدة حورة في منطقة النقب، يفارق الحياة متأثرا بجراحه الخطيرة. الشرطة تقول إن الخلفية جنائية؛ 133 قتيلا من جراء الجريمة في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري.

لقي الفتى حمزة أبو سبيت (17 عاما) من قرية حورة، مصرعه، اليوم الإثنين، متأثرا بإصابته بجراح خطيرة خلال شجار عائلي نشب بين عائلتين من القرية الواقعة في منطقة النقب.

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وأقر الطاقم الطبي في مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع وفاة أبو سبيت، بعد أن كان قد نقل إلى المستشفى إثر إصابته بجروح خطيرة يوم السبت الماضي.

وفتحت الشرطة تحقيقًا في جريمة القتل، مشيرة إلى أن الخلفية جنائية.

يأتي ذلك فيما يشهد المجتمع العربي تصاعدا خطيرا في أعمال العنف والجريمة، في ظل تواطؤ الشرطة الإسرائيلية، وغياب الخطط الحكومية لمكافحتها.

ومنذ بداية العام، قُتل نحو 133 شخصًا في المجتمع العربي، بينهم 5 نساء و6 فتيان دون سن 18 عاما؛ ولم تتمكن الشرطة سوى من حل 18 قضية فقط.

وكان العام الماضي قد شهد تسجيل حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل في المجتمع العربي بالداخل الفلسطيني، بلغت 228 قتيلا بينهم 16 امرأة.