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غزّة تستقبل شروق الشّمس على طريقتها

تاريخ النشر: 20/03/2018 - 14:30

غزّة تستقبل شروق الشّمس على طريقتها
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عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

ملف خاص | القدس عاصمتنا


من عرب 48

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