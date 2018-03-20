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صورة اليوم
غزّة تستقبل شروق الشّمس على طريقتها
تاريخ النشر: 20/03/2018 - 14:30
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عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي
ملف خاص | القدس عاصمتنا
من عرب 48
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