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شاب فلسطينيّ يحمل مرآة بالقرب من الشريط الحدودي لغزة

تاريخ النشر: 03/04/2018 - 18:51

شاب فلسطينيّ يحمل مرآة بالقرب من الشريط الحدودي لغزة
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

ملف خاص | يوم الأرض


من عرب 48

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