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شاب فلسطينيّ يحمل مرآة بالقرب من الشريط الحدودي لغزة
تاريخ النشر: 03/04/2018 - 18:51
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي
ملف خاص | يوم الأرض
من عرب 48
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