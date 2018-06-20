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صورة لارتفاع الشّمس هذا الفجر في خان يونس، غزة

تاريخ النشر: 20/06/2018 - 13:42

صورة لارتفاع الشّمس هذا الفجر في خان يونس، غزة
عرب ٤٨
تحرير: مرح الأنوار

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018


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