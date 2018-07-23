  2. معرض الصور
  3. صورة اليوم

آليات الهدم مرّت من سخنين

تاريخ النشر: 23/07/2018 - 13:43

آليات الهدم مرّت من سخنين
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة


#هدم
#سخنين
#سياسة الهدم
#الهدم والتعليق

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مستوطنون يتسكعون بالخليل... والاحتلال يقدم الحماية
مستوطنون يتسكعون بالخليل... والاحتلال يقدم الحماية

2018-07-23

المستوطنون في الخليل تحت حماية الاحتلال
المستوطنون في الخليل تحت حماية الاحتلال

2018-07-23

اقتحموا المدينة ومارسوا هوايتهم في الهدم
اقتحموا المدينة ومارسوا هوايتهم في الهدم

2018-07-23

الأكثر قراءة

أخيراً وليس آخراً: الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية

أخيراً وليس آخراً: الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية

2018-07-22
مستوطنون يحاولون الاعتداء على المفتي بالقدس والفصائل تحذر

مستوطنون يحاولون الاعتداء على المفتي بالقدس والفصائل تحذر

2018-07-22
العثور على فلسطينيين متوفيين بشقة في العاصمة الجزائرية

العثور على فلسطينيين متوفيين بشقة في العاصمة الجزائرية

2018-07-22
في طولكرم... الزوجة قتلت زوجها المسن بالسم

في طولكرم... الزوجة قتلت زوجها المسن بالسم

2018-07-22
تطورات بتركيا ومصر قد تعرقل تصدير الغاز الإسرائيلي

تطورات بتركيا ومصر قد تعرقل تصدير الغاز الإسرائيلي

2018-07-22