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#هدم
#سخنين
#سياسة الهدم
#الهدم والتعليق
آليات الهدم مرّت من سخنين
تاريخ النشر: 23/07/2018 - 13:43
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة
#هدم
#سخنين
#سياسة الهدم
#الهدم والتعليق
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