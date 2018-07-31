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مظاهرات متجددة ضد تقليص الدعم المالي للأونروا
تاريخ النشر: 31/07/2018 - 16:12
عرب ٤٨
تحرير: مرح الأنوار
من عرب 48
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