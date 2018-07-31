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مظاهرات متجددة ضد تقليص الدعم المالي للأونروا

تاريخ النشر: 31/07/2018 - 16:12

مظاهرات متجددة ضد تقليص الدعم المالي للأونروا
عرب ٤٨
تحرير: مرح الأنوار



من عرب 48

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