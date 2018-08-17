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لسانُ حال أطفال فلسطين يُخاطب الاحتلال: "بكفي ظلم"!
تاريخ النشر: 17/08/2018 - 22:34
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي
من عرب 48
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