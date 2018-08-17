  2. معرض الصور
  3. صورة اليوم

لسانُ حال أطفال فلسطين يُخاطب الاحتلال: "بكفي ظلم"!

تاريخ النشر: 17/08/2018 - 22:34

لسانُ حال أطفال فلسطين يُخاطب الاحتلال: "بكفي ظلم"!
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي



من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

يرحل الاحتلال ويستمرّ الفن الفلسطيني المُحب للحياة
يرحل الاحتلال ويستمرّ الفن الفلسطيني المُحب للحياة

2018-08-15

لسانُ حال الفلسطينيين؛
لسانُ حال الفلسطينيين؛

2018-08-12

الموسيقى تهزم الحرب
الموسيقى تهزم الحرب

2018-08-10

الأكثر قراءة

تسوية غزة: تهدئة من 6 بنود

تسوية غزة: تهدئة من 6 بنود

2018-08-16
الرئيس عباس ووهم اختراق المجتمع الإسرائيلي

الرئيس عباس ووهم اختراق المجتمع الإسرائيلي

2018-08-16
رئيس الاستخبارات المصرية يبحث تفاصيل 4 ملفات في تل أبيب

رئيس الاستخبارات المصرية يبحث تفاصيل 4 ملفات في تل أبيب

2018-08-16
حلم

حلم "لمس الشمس" لم يعد مُستحيلًا... ماذا تعرف عن المسبار "باركر"؟

2018-08-16
ليبرمان: لا أعرف ما هي التهدئة وسنسقط حماس بربيع عربي

ليبرمان: لا أعرف ما هي التهدئة وسنسقط حماس بربيع عربي

2018-08-16