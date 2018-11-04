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إيطاليا تحتفل بمرور 100 عام على انتهاء الحرب العالمية الأولى

تاريخ النشر: 04/11/2018 - 15:39

إيطاليا تحتفل بمرور 100 عام على انتهاء الحرب العالمية الأولى
(أ ب)
عرب ٤٨

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018


من عرب 48

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