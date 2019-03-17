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أُثيوبيا تشيع ضحايا سقوط الطائرة

تاريخ النشر: 17/03/2019 - 16:42

أُثيوبيا تشيع ضحايا سقوط الطائرة
(أ ب)
عرب ٤٨

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#أثيوبيا
#بوينغ
#طائرة

من عرب 48

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