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#أثيوبيا
#بوينغ
#طائرة
أُثيوبيا تشيع ضحايا سقوط الطائرة
تاريخ النشر: 17/03/2019 - 16:42
(أ ب)
عرب ٤٨
ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019
#أثيوبيا
#بوينغ
#طائرة
من عرب 48
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