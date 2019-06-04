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أسواق رام الله تستقبل عيد الفطر
تاريخ النشر: 04/06/2019 - 22:56
عرب ٤٨
#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية
من عرب 48
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