  2. مقالات وآراء
  3. رأي
مناورة أم نقطة تحول؟

مناورة أم نقطة تحول؟

نضال محمد وتد

تاريخ النشر: 23/05/2020 - 08:33


تشير كافة الدلائل التي توفرت حول ما حدث في اجتماع قراءة بيان رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، مساء الثلاثاء الماضي، للرد على مخططات الضم الإسرائيلية، والذهاب نحو صيغة "أن منظمة التحرير الفلسطينية، ودولة فلسطين قد أصبحتا في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليهما، بما فيها الأمنية"، إلى أن الإعلان الفلسطيني لا يزال بعيدًا عن أن يكون نقطة تحول حقيقية في موقف القيادة الرسمية للسلطة الفلسطينية، وفي رؤيتها لدور "السلطة" ودور "المنظمة" في تشكيلتها الحالية، بل لا يعدو كونه مناورة، وإن بدت شديدة اللهجة، تهدف أساسًا إلى تسجيل الموقف نفسه المعلن سابقًا، والتلويح به وبالوحدة الوطنية دون أي اتجاه حقيقي لفحص خيارات جديدة، أو أدوات جديدة.

ويثبت ما حدث من "مشادات" خلال الجلسة وقبل قراءة البيان، ومحاولات كتم أصوات ثلاثة على الأقل من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، هم عباس زكي وناصر القدوة من حركة فتح، وعمر شحادة من الجبهة الشعبية، والذي تعرض لمضايقات تصل حد التهديد، أنه لم تكن لدى القيادة أي نية جادة وحقيقية للتداول مع من يفترض أن يمثلوا أعلى هيئة تنظيمية في منظمة التحرير، من مختلف الفصائل، وفحص الخيارات المختلفة، وإنما كان الهدف تنظيم جلسة شكلية لفرض قرار لم يتم التوافق عليه، ولا البحث في إمكانيات وسبل تنفيذه.

ولعل ما زاد الطين بلة، وأكد أن الاجتماع والبيان لا يتعديان كونهما خطوة للمناورة للظهور بمظهر من يقوم بشيء لمجرد تسجيل رد الفعل، هو ما تم إعلانه غداة الاجتماع عن أن رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية أوعز ببدء الإجراءات التنفيذية لتطبيق إعلان عباس، دون أي توضيح للإجراءات المقصودة، ولا الآليات التي سيتم اللجوء إليها، أو حتى مخاطبة الشعب الفلسطيني بخطاب تعبئة يمهد لما هو آتٍ، في حال تم فعلًا تنفيذ بيان وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وكأن القضية هي قضية تنسيق أمني وليست قضية تحرر وإنهاء الاحتلال.

وأخيرا فإن أبرز ما يشير إلى أننا أمام مناورة وليس نقطة تحول، هو تغييب مطلق لمسألة الوحدة الفلسطينية، ومحاولة، على الأقل، لإطلاق مبادرة جديدة، أو استئناف خطوات سابقة نحو المصالحة وإنهاء الانقسام، وتم استبدال ذلك بالتأكيد على التزام السلطة بمحاربة الإرهاب، وهو المصطلح الذي يعني إسرائيليًا وأميركيًا محاربة مقاومة الاحتلال.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#السلطة الفلسطينية
#الاحتلال
#الضم
#الأغوار
#التنسيق الأمني
#منظمة التحرير
#فتح
#محمود عباس
#أبو مازن
#الاستيطان
#نضال وتد

حوارات

حوار | افتراض "الاستعمار الاستيطاني" إقرارٌ بهزيمة الفلسطيني وأبدية إسرائيل
حوار | افتراض "الاستعمار الاستيطاني" إقرارٌ بهزيمة الفلسطيني وأبدية إسرائيل

2020-05-16

حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"
حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"

2020-05-09

حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة
حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة

2020-05-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الإمارات وإسرائيل: تبرير أقبح من تطبيع
الإمارات وإسرائيل: تبرير أقبح من تطبيع

2020-05-21

حكومة نتنياهو الخامسة: خلفياتها وسياساتها تجاه الأراضي المحتلة
حكومة نتنياهو الخامسة: خلفياتها وسياساتها تجاه الأراضي المحتلة

2020-05-21

عكا يا حبيبتي...
عكا يا حبيبتي...

2020-05-20

الأكثر قراءة

عيد الفطر يحلّ يوم الأحد في فلسطين وعدة دول عربية

عيد الفطر يحلّ يوم الأحد في فلسطين وعدة دول عربية

2020-05-22
ضابط إسرائيلي: العمليات المسلحة بالضفة ستتصاعد بدون التنسيق الأمني

ضابط إسرائيلي: العمليات المسلحة بالضفة ستتصاعد بدون التنسيق الأمني

2020-05-22
حالة الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة

حالة الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة

2020-05-22
خبراء: انتقام إيران لاستهداف مينائها قد لا يكون تناسبيا

خبراء: انتقام إيران لاستهداف مينائها قد لا يكون تناسبيا

2020-05-22
تقديرات: مئات آلاف العاملين في إسرائيل سيبقون بدون عمل

تقديرات: مئات آلاف العاملين في إسرائيل سيبقون بدون عمل

2020-05-22