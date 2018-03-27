  2. مقالات وآراء
  3. مقالات وآراء
يوم الأرض وصراع البقاء الفلسطيني

يوم الأرض وصراع البقاء الفلسطيني

سليمان أبو ارشيد

تاريخ النشر: 27/03/2018 - 11:02


عندما نقول إن يوم الأرض 76 شكل محطة نوعية في مسيرة جماهير الداخل الفلسطيني، نعني أنه حولها بعد سنوات من تراكم المعاناة والقهر، من بقية باقية تبكي أطلال وطن ضاع وشعب تشتت شمله، إلى "كيان سياسي" تجتمع فيه الأرض والهوية، وتتعرضان لهذا السبب، معا وكل على حدة، لمحاولات السحق والتبديد والمصادرة.

لقد كشفت مخططات التهويد التي خرجت للعلن عشية يوم الأرض 76، لجماهيرنا قوتها غير المحسوسة في إعاقة المشروع الصهيوني ومنع بسط هيمنته على كامل الأرض، وخاصة الواقعة في أطراف الوطن على غرار الجليل والمثلث والنقب. كما أبرزت ما تشكله من وزن كمي ونوعي في مواجهة مشاريع التهويد الاستيطانية التي تستهدف تلك المناطق.

تلك المخططات التي تعاملت مع ذاتها كجزء من المشروع الاستيطاني الذي لم ينته باحتلال الأرض عام 1948، تعاملت مع جماهيرنا كجزء من العدو الذي لم تنته الحرب ضده في الـ 48، كونه ما زال عائقا أمام عمليات الاستيطان التي بدونها لا تكتمل عملية السيطرة على الأرض، وفق العرف الصهيوني، ولذلك عمدت تلك المخططات إلى تقطيع أوصال ما تبقى من شمل، عبر زرع البؤر الاستيطانية في قلب التجمعات الفلسطينية، ومنع التواصل بين أطرافها، إلى جانب خلق مناطق ذات تتابع استيطاني صهيوني، وقد أقيمت لهذا الغرض مدن يهودية هي "معالوت" 1857، و"نتسيريت عيليت" 1957، و"كرميئيل" 1964.

ولم يقتصر هدف تلك السياسة الاستيطانية على قلب التوازن الديمغرافي السائد، وخلق أغلبية يهودية فقط، بل تجاوز ذلك إلى إضعاف الحضور الفلسطيني في الحيز الجغرافي عبر ربطه بالمراكز المدينية اليهودية الناشئة، والتي أقيمت على أراضي القرى والمدن العربية وأعدت لابتلاع ما تبقى أراضيها، حيث جرت مصادرة عشرات آلاف الدونمات من أراضي الناصرة وعين ماهل وكفر كنا والمشهد والرينة لإقامة "نتسيرت عليت"، كما هو حال "معالوت" التي استحوذت على أراضي ترشيحا، وفرضت عليها عنوة نموذجا لتعايش القوي والضعيف الذي لا تجد إلى اليوم سبيلا للفكاك منه، وكما هو حال "كرميئيل" التي استولت على احتياطي أراضي قرى الشاغور.

"مخطط تهويد الجليل" الذي سمي بمخطط التطوير، وكشف عنه عشية يوم الأرض 76، تحدث عن مصادرة 200 ألف دونم قيل إن 80 ألفا منها "أراضي دولة"، و50 ألفا أراض "غير يهودية". وفي الحقيقة فإن أرض الدولة المزعومة هي أراض كانت مسجلة على اسم المندوب السامي البريطاني لصالح القرى العربية المجاورة، وقد سجلت على هذا النحو لانعدام سلطات محلية تمثل تلك القرى في حينه، أي أن المخطط استهدف 130 ألف دونم من الأراضي العربية، علما أن الـ 70 ألف دونم قد جرت مصادرتها في وقت سابق، هذا ناهيك عن إعلان أرض المل التي سميت "منطقة 9" والتي تقدر مساحتها بـ 32 ألف دونم كمنطقة عسكرية.

وقد تحدث مشروع "تطوير الجليل" بصراحة عن تغيير الواقع الديمغرافي للمنطقة بقوله "إن القضية الخاصة بالجليل هي قلة السكان اليهود بالنسبة لغير اليهود الذين يؤلفون 70% من مجموع السكان"، وكشف أنه، "في عام 1973 كان عدد السكان العرب في الجليل 147 ألفا و62 ألف يهودي، وفي أطراف الجليل هناك 40 ألف من السكان غير اليهود يقطنون في ضواحي حيفا وعكا وطمرة وشفاعمرو".

والحال كذلك، كان من الطبيعي أن تكون هبة يوم الأرض 76، بمستوى التحدي الذي كانت تواجهه جماهيرنا وهو تحد وجودي، يستهدف الحضور الوطني لهذا الجزء من الشعب الفلسطيني في وطنه، وأن تؤكد الهبة من حيث نطاق أحداثها ومستوى لهيب نارها أن الصراع على الأرض هو معركة في الحرب غير المنتهية التي يخوضها الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده وبأشكال مختلفة، في وجه محاولات إبادته وتصفية قضيته والقضاء على حقوقه المشروعة، بهدف تثبيت المقولة الصهيونية "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض"، وما مسيرة العودة التي ستنطلق من غزة في ذكرى يوم الأرض والاستعدادات الإسرائيلية لقمعها إلا تأكيدا على هذا الفهم.

مواد الملف
بين مفصلية يوم الأرض وتآكل المعنى

بين مفصلية يوم الأرض وتآكل المعنى

يوم الأرض: المطلوب مواجهة الاقتلاع والمصادرة

يوم الأرض: المطلوب مواجهة الاقتلاع والمصادرة

يوم الأرض: صراع مفتوح على الأرض والهوية

يوم الأرض: صراع مفتوح على الأرض والهوية

وثيقة كينيغ ويوم الأرض

وثيقة كينيغ ويوم الأرض

حرب إسرائيل ضد أهل النقب/ بلال ضاهر

حرب إسرائيل ضد أهل النقب/ بلال ضاهر

قصص سقوط شهداء يوم الأرض 1976

قصص سقوط شهداء يوم الأرض 1976

ماذا يعرف شبان وفتيات البطوف عن يوم الأرض؟

ماذا يعرف شبان وفتيات البطوف عن يوم الأرض؟

(وثيقة) بيان لجنة الدفاع عن الأراضي عشيّة يوم الأرض 1976

(وثيقة) بيان لجنة الدفاع عن الأراضي عشيّة يوم الأرض 1976

يوم الأرض والصراع على البيت والوطن/ سليمان أبو إرشيد

يوم الأرض والصراع على البيت والوطن/ سليمان أبو إرشيد

بقية شعب بلا أرض/ رامي منصور

بقية شعب بلا أرض/ رامي منصور

يوم الأرض في الصحافة الإسرائيلية

يوم الأرض في الصحافة الإسرائيلية

إعادة إنتاج معاني يوم الأرض

إعادة إنتاج معاني يوم الأرض

قصة استشهاد خضر خلايلة في سخنين

قصة استشهاد خضر خلايلة في سخنين

فيلم يوم الأرض للمخرج غالب شعث من ١٩٧٨

فيلم يوم الأرض للمخرج غالب شعث من ١٩٧٨

يوم الأرض: سيرة الحدث

يوم الأرض: سيرة الحدث


#يوم الأرض

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

بين مفصلية يوم الأرض وتآكل المعنى
بين مفصلية يوم الأرض وتآكل المعنى

2018-03-26

الدولة الواحدة وإعادة الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني
الدولة الواحدة وإعادة الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني

2018-03-25

يوم الأرض الضائع
يوم الأرض الضائع

2018-03-24

الأكثر قراءة

تقارير إسرائيلية رسمية: عدد العرب أكثر من اليهود بين النهر والبحر

تقارير إسرائيلية رسمية: عدد العرب أكثر من اليهود بين النهر والبحر

2018-03-26
64 قتيلا وعشرات الجرحى جراء حريق بمركز تجاري بروسيا

64 قتيلا وعشرات الجرحى جراء حريق بمركز تجاري بروسيا

2018-03-26
الجرافات العسكرية تتوغل بالقطاع والقسام تتوعد الاحتلال

الجرافات العسكرية تتوغل بالقطاع والقسام تتوعد الاحتلال

2018-03-26
أزمة الجاسوس الروسي: 18 دولة تطرد أكثر من 100 دبلوماسي روسي

أزمة الجاسوس الروسي: 18 دولة تطرد أكثر من 100 دبلوماسي روسي

2018-03-26
تقلبات جوية بدرجات الحرارة وعودة الشتاء ليل الخميس

تقلبات جوية بدرجات الحرارة وعودة الشتاء ليل الخميس

2018-03-26