أكثر المواضيع التي شغلت العالم الافتراضي خلال 2017

غصت سنة 2017 بالأحداث، ومع كل حدث جديد يتصدر العناوين، تقابله آلاف وأحيان ملايين التغريدات والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتتباين توجهات مطليقيها بين مؤيد ومعارض وساخر وناقد ومحلل.

نستعرض في هذا التقرير المواضيع التي أثارت أكبر كم من النقاشات على مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم خلال عام 2017، والتي نشرت في موقع "ريكورد" المختص بالتكنولوجيا.

ترامب طيلة العام

احتل اسم دونالد ترامب وتغريداته وتصريحاته وأفعاله عناوين الأخبار حول العالم طيلة العام، والتي كانت بمعظمها أخبارًا سلبية عن الرئيس الأميركي المثير للجدل، وربما الأكثر إحراجًا لبلاده منذ عقود.

وحصلت أخبار ترامب على اكبر عدد من المشاركات وإعادة التغريد على وسائل التواصل الاجتماعي، وتجاوزت مواضيع التحرش الجنسي والهيروين وحياد الإنترنت واحتجاجات اتحاد كرة القدم الأميركي و"أوبر" والإبادة الجماعية لروهينغيا ميانمار.

#Me_too والتحرشات الجنسية

حقق موضوع التحرشات الجنسية بعد إطلاق حملة #Me_too على وسائل التواصل الاجتماعي وكشف ممثلات ونجمات في هوليوود ومختلف أنحاء العالم قصص تعرضهن للتحرش، أكبر عدد عمليات بحث على "جوجل".

وكان المنتج هارفي واينستين في صلب هذه الفضائح، لكن الأمر لم يقتصر على الولايات المتحدة، إذ انتشر الوسم في جميع أنحاء العالم وشاركته ملايين النساء والرجال على منصات التواصل الاجتماعي.

بيتكوين وهوس الربح

كانت عملة بيتكوين الافتراضية إحدى أهم مواضيع العالم الافتراضي هذا العام، خاصة بعد الارتفاع الكبية والمفاجئ لقيمتها وحلم الناس بالثراء والكسب السهل من الاستثمار فيها.

وحققت قيمة بيتكوين أرقامًا قياسية وكسرت سقف 19 ألف دولار، ما يعني تضاعف قيمتها 20 مرة مقارنة ببداية هذا العام.

السبينر تتحول إلى هوس عالمي

لعبة "فيدجيت سبينر" تحوّلت إلى هوس عالمي، وبلغ الاهتمام بها ذورته في أميركا في نيسان/ أبريل، ثم احتلت العالم في أيار/ مايو، وفق نتائج البحث في "غوغل".

"إنستغرام" يتفوق على "سناب تشات"

أطلق تطبيق مشاركة الصور الشهير، إنستغرام، خاصية مشاركة القصص (ستوريز) التي كان تطبيق "سناب تشات" يشتهر بها، وفي بداية 2017، تفوق "إنستغرام" على "سناب تشات" على صعيد القصص المنشورة وعدد المستخدمين الذين يشاركون قصصهم.

"ديسباسيتو" تنعش اقتصاد بورتوريكو

أطلق الفنان، لويس فونسي، من بورتريكو أغنتيه "ديسباسيتو" في كانون الثاني/ يناير، وفي تموز/ يوليو حطمت كل الأرقام القياسية بعدما صارت الأغنية الأكثر مشاهدة في تاريخ "يوتيوب"، وبفضلها نجا اقتصاد البلاد من الشلل بعدما كانت على حافة الإفلاس.