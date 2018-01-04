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#TIMESUP "ولى زمن التحرش": مبادرة لمكافحة التحرش بأماكن العمل

تاريخ النشر: 04/01/2018 - 18:58

#TIMESUP "ولى زمن التحرش": مبادرة لمكافحة التحرش بأماكن العمل
عرب ٤٨
تحرير : رامي حيدر

بعد حملة #metoo التي اطلقت في هوليوود لفضح المتحرشين جنسيًا، وامتدت إلى كل العالم، أعلنت 300 امرأة في هوليوود مبادرة للمساعدة في مكافحة التحرش الجنسي في مكان العمل، من ضمنهم العديد من أشهر نجمات السينما الأميركية والعالمية.

وأطلقت على المبادرة اسم Time’s Up (ولّى زمن التحرش الجنسي)، وانتشر بكثافة على شبكات التواصل الاجتماعي، وكذلك حصلت المبادرة على تمويل بقيمة 13 مليون دولار للتكاليف القضائية والقانونية لمساعدة النساء العاملات في الإجراءات القضائية.

وأكدت الحملة أن التمويل مخصص للفتيات والنساء اللواتي لم يتمكن من التصدي للتحرش الجنسي في مكان عملهن، لمرافقتهم قضائيًا عندما يقررن فضح هؤلاء المتحرشين.

واُعلنت مبادرة Time’s Up في صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية والصحيفة الإسبانية "لا أوبينيون"، ووُصف المشروع بـ"دعوة موحدة من النساء العاملات في مجال الترفيه إلى النساء كلهن من أجل التغيير". وتبرز ضمن داعمات المشروع الممثلة جينيفر أنيستون وناتالي بورتمان وكيت بلانشيت، وتدعم ميريل ستريب وتايلور سويفت وفيولا آدامز المشروع ماليًا.

كما تشمل الحملة الرجال أيضًا، وسيعمل المشروع على الدفع باتجاه تشريع لمعاقبة الشركات، حيث تتواصل المضايقات الجنسية، بالإضافة إلى مواجهة عقود العمل التي تجبر الضحايا على الصمت.

وبحسب التفاصيل في الصحيفة الأميركية، يدير المشروع مجموعة من المتطوعين والمتطوعات في مجموعات عمل تتخصص بمختلف القضايا، وممن يؤمنون بقيم حرية الإنسان وحقوقه ومناهضة التحرش بجميع أشكاله.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

##timesup
#ولى زمن التحرش
#هوليوود
#مبادرة
#تحرش جنسي

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