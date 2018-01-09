الصحفي الجنوب أفريقي المخطوف في سورية منذ عام على قيد الحياة

أعلنت جمعية خيرية جنوب أفريقية الثلاثاء عن تلقي إثبات، على أن الصحفي شيراز محمد، الذي خطف في سورية قبل عام، لا يزال على قيد الحياة.

وخطف شيراز محمد في 10 كانون الثاني/يناير 2016، اثناء توجهه إلى الحدود التركية من مستشفى تديره جمعية "غيفت اوف ذا غيفرز" الجنوب أفريقية، في بلدة دركوش الواقعة على بعد 100 كلم غربي حلب.

وأفادت الجمعية في بيان، عن غياب أي طلب فدية، مضيفة أن هوية الخاطفين ما زالت مجهولة.

كما أعلنت التحقق من أن الصحفي فعلا حي، من خلال رده على 10 أسئلة وحده يستطيع الاجابة عنها.

وأضافت أن محمد وجه رسالة لوالديه هنأهما فيها بالأعياد، وجعلتهما يشعران "بسعادة غامرة"، مؤكدا أنه "سعيد جدا بالأسئلة ويريد إطلاق سراحه".

وخطف الكثير من الصحفيين الأجانب منذ اندلاع الازمة السورية في 2011، أغلبهم بيد تنظيم الدولة الاسلامية.

وأفرج عن الرهينة الجنوب أفريقي، ستيفن ماكغاون، الذي احتجزه تنظيم القاعدة في مالي طوال ست سنوات تقريبا، في آب/ أغسطس نتيجة مفاوضات قادتها الجمعية.

وشددت حكومة جوهانسبرغ على نفي تسديد فدية للتوصل إلى الافراج عن مكغاون.