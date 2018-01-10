  2. ميديا
  3. ميديا

"هوية مزورة": صحافي إسرائيلي بثوب جهادي

تاريخ النشر: 09/01/2018 - 23:57

"هوية مزورة": صحافي إسرائيلي بثوب جهادي
(تصوير شاشة)
عرب ٤٨
تحرير : محمود مجادلة

أعلنت القناة الإسرائيلية العاشرة عن سلسلة وثائقية جديدة يعدها ويقدمها الصحافي تسفيكا يحزقيلي، الذي يقوم خلالها بتغير هويته والتنكر بشخصية شيخ منتمي لجماعة "الإخوان المسلمين"، سعيًا منه لاختراق الجماعة التي يدعي أنها تنشط حاليًا في الغرب.

وتحمل السلسلة الوثائقية اسم "هوية مزورة"، ويتنقل يحزقيلي، في السلسلة التي من المنتظر أن تعرض قريبًا على القناة الإسرائيلية، عبر عدة محطات، بما فيها الولايات المتحدة وتركيا وألمانيا وفرنسا.

وتلقى الصحافي الإسرائيلي استشارات وتدريبات من أجهزة استخبارات عديدة من ضمنها جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) والموساد، ليتمكن من تغيير شكله وابتكار هوية جديدة لشيخ مصطنع منتمي لجماعة "الإخوان" يعمل من خلالها على جمع مساعدات للجماعة وتجنيد الشباب للانضمام إليها.

وحصل يحزقيلي على جواز سوري أصلي للشيخ "أبو حمزة" الذي تنكر بشخصيته، كما قالت القناة العاشرة إنه حصل على جواز فلسطيني لاستخدامه عند الحاجة ومعاملات تجارية لمصلحة وهمية بالأردن حصل عليها عن طريق الإنترنت، وتم تزويده بمعدات تصوير عالية الجودة (كاميرا عالية الجودة ثبتت على أزرار الملابس التي ارتداها ونظاراته الشمسية)، واخترق، بحسب القناة، عالم "الجهاد الهادئ".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#تسفيكا يحزقيلي
#الإخوان المسلمين
#سلسلة وثائقية

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الصحفي الجنوب أفريقي المخطوف في سورية منذ عام على قيد الحياة
الصحفي الجنوب أفريقي المخطوف في سورية منذ عام على قيد الحياة

2018-01-09

هرتسوغ في "إيلاف": تضليل وكذب ودعاية إسرائيلية
هرتسوغ في "إيلاف": تضليل وكذب ودعاية إسرائيلية

2018-01-09

تسريب جديد حول ترشح الفريق شفيق للانتخابات
تسريب جديد حول ترشح الفريق شفيق للانتخابات

2018-01-08

الأكثر قراءة

عم ضحية الحادث من اللقية في رومانيا: خسارتنا لابننا لا تعوض

عم ضحية الحادث من اللقية في رومانيا: خسارتنا لابننا لا تعوض

2018-01-09
قتلت زوجها وقطعت جثته وأخفت جزءا منها في مكب النفايات

قتلت زوجها وقطعت جثته وأخفت جزءا منها في مكب النفايات

2018-01-09
قصف إسرائيلي جديد لمنشأة عسكرية قرب دمشق

قصف إسرائيلي جديد لمنشأة عسكرية قرب دمشق

2018-01-09
غزة: إصابة القيادي في حماس العلمي بطلقة في الرأس

غزة: إصابة القيادي في حماس العلمي بطلقة في الرأس

2018-01-09
رئيس الموساد: لدينا أعين وآذان وأكثر في إيران

رئيس الموساد: لدينا أعين وآذان وأكثر في إيران

2018-01-09