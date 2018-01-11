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السلطات السودانية تستهدف حرية التعبير مجددًا: مصادرة "التيار" و"الأخبار"

تاريخ النشر: 11/01/2018 - 16:37

السلطات السودانية تستهدف حرية التعبير مجددًا: مصادرة "التيار" و"الأخبار"
(أ.ف.ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : رامي حيدر

صادرت السلطات السودانية صحيفتي "التيار" و"الأخبار"، اليوم الخميس، قبل خروج الأعداد من المطبعة إلى نقاط البيع، دون إعلان الأسباب، وتكرر هذا الإجراء ضد عديد من الصحف السودانية أكثر من مرة خلال الأسبوع الأخير.

ورجح محللون ومتابعون أن مصادرة الصحف المتكررة هدفها ضرب حرية التعبير بسبب تغطية موجة الاحتجاجات والانتقادات التي رافقت إعلان الحكومة رفع الدعم عن بعض السلع الأساسية، ومن بينها الدقيق، ما سبب غلاء الأسعار وخاصة الخبز الذي ارتفع بنسبة 100%.

ويُرجع مراقبون أسباب الإجراءات الأمنية إلى تغطية الصحافة موجة الغلاء التي ضربت البلاد، عقب الإجراءات التي أقرتها الخرطوم في موازنتها لعام 2018.

وتُعد مصادرة صحيفة "الأخبار" الأولى من نوعها للصحيفة التي لم يمضِ على معاودة صدورها سوى 24 يومًا، بينما تعرضت "التيار" للمصادرة أكثر من عشر مرات خلال شهر واحد.

وكان الحكومة السودانية بررت، في مرات سابقة، مصادرة الصحف بأنها تأتي بموجب الصلاحيات المكفولة للأجهزة الأمنية للتدخل عندما تقدر أن نشر الصحف يهدد الأمن أو المجتمع أو المصالح العليا للبلاد.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#السودان
#الأخبار
#التيار
#مصادرة صحف
#حرية التعبير
#غلاء الأسعار
#رفع الدعم

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