ترامب يوقع مشروع قانون الاتصالات المنتهك للخصوصية

وقع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مشروع قانون الاتصالات المثير للجدل، والذي بموجبه يتم تمديد عمل برامج حكومية تراقب الاتصالات الخاصة بالأجانب دون سبب أو إذن قانوني، بحسب ما أوردت صحيفة "يو إس توداس" الأميركية.

وكتب ترامب في تغريدة على حسابه في موقع تويتر، مساء الجمعة، "وقعت للتو مشروع القانون 702 لإعادة تفويض وكالة الأمن القومي الأميركية لجمع المعلومات الاستخباراتية الأجنبية".

وأضاف "هذا (القانون) ليس كمثل الذي تم استخدامه بشكل خاطئ أثناء الانتخابات (الرئاسية)"، في إشارة إلى التنصت على مكالماته الهاتفية من قبل إدارة سلفه باراك أوباما.

وأكد ترامب أن النسخة التي وقعها تختلف عن تلك التي تم العمل بها في عهد سلفه باراك أوباما، والتي قال ترامب إنه تم استخدامها للتجسس عليه.

وأوضح أن النسخة الجديدة ستسمح لوكالات الاستخبارات بـ"مراقبة غير الأميركيين خارج الولايات المتحدة، والذين قد يتواصلون مع مواطنين أميركيين أو يتحدثون عنهم في اتصالاتهم"، وفق المصدر ذاته.

وشدد ترامب على أن مشروع القانون الذي وقعه يوفر "مستوى حماية عاليا لخصوصية مواطني الولايات المتحدة".

وبرر ترامب موقفه من القانون الذي كادت أن تنتهي فترة سريانه أمس لولا تمديده، بأنه سيفعل دائما "الشيء الصحيح لبلادنا، وسأضع مصلحة الشعب الأميركي أولا".

واتهم ترامب أوباما قبل عام، دون أن يقدم دليلا، بإصدار أوامر بالتنصت عليه أثناء انتخابات العام الماضي.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر في ذلك الوقت "شيء فظيع (..) لقد اكتشفت للتو أن أوباما تنصت على محادثاتي الهاتفية في برج ترامب قبيل إعلان فوزي في الانتخابات".

والأسبوع الماضي، جدد ترامب الاتهام السابق، إذ نشر تغريدة قال فيها إن "القانون تم استخدامه بشكل سيئ للتنصت على حملة ترامب من جانب الإدارة السابقة".

بدوره نفى أوباما في ذلك الوقت أن يكون قد أصدر أوامر بالتجسس على هواتف ترامب. وأثار برنامج وكالة الأمن القومي الأميركية انتقادات ضدها داخل الولايات المتحدة وخارجها، ووصف بأنه مخالف للقانون.

يشار أن مراقبة غير الأميركيين خارج الولايات المتحدة تتم عبر برامج وشركات اتصالات أمريكية.