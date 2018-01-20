"الخط الأخضر" يناقش ردود الفعل الإسرائيلية على خطاب عباس

تناقش حلقة "الخطّ الأخضر"، التي تعرض مساء اليوم، السبت، على "التلفزيون العربي"، خطابَ الرّئيسِ الفلسطيني، محمود عباس، أمام اللجنة المركزية لمنظمة التحرير، الأحد الماضي، وردود الفعل الإسرائيليّة عليه.

واستضاف البرنامج، الذي تقدّمه مريم فرح، للبحث في الحلقة كلًا من المستشارة السابقة للرئيسين الفلسطينيين ياسر عرفات ومحمود عبّاس، ديانا بطّو؛ والصحافي المختصّ في الشأن الإسرائيلي، الطّيّب غنايم.

ولقراءة عن قرب في خطاب عبّاس والرّسائل التي وجّهها، فصّل البرنامج في محوره الأوّل، الخطاب وأبعاده، عبر طرح تساؤلاتٍ عن مدى نهاية اتفاق أوسلو، التي أشار إليها عبّاس صراحةً، وعن علاقته مع الدول العربية وإسرائيل والاتحاد الأوروبيّ.

بينما ناقش المحور الثاني للبرنامج القراءة الإسرائيلية لخطاب عباس، التي جاءت غاضبة، سواءً من قبل المسؤولين الإسرائيليين، أو من قبل المحللين العسكريين والسياسيين في الصحف الإسرائيليّة، التي قالت إنه يجب البحث عن خليفة لعباس.

أما المحور الثالث، فتطرّق إلى الوضع الرّاهن في فلسطين ومآلاته، مع غياب أي تصوّر لعمليّة سياسيّة محتملة أو انفراجة في العلاقات البينيّة العربيّة، كما ناقش البرنامج البدائل المطروحة أمام السلطة الفلسطينية في الوقت الراهن ومستقبلا.

والخطّ الأخضر هو برنامج سياسيّ أسبوعي، يُعرض يوم السبت من كل أسبوع، السّادسة والنصف مساءً بتوقيت القدس، ويسلّط الضوءَ على التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الفلسطينيين الذين يعيشون داخل الخط الأخضر، ويلقي الضوءَ على الشؤون الإسرائيلية المرتبطة بالقضية الفلسطينية.