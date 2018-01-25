25 يناير: "عيد الثورة مش عيد الشرطة"

في الذكرى السابعة للثورة المصرية، لا زال الشعب المصري يستذكر تلك الأيام ويعتبرها أفضل ما حدث في تاريخ مصر الحديث، ولا زال طعم الحرية، كما يصفه المصريون، عالقًا في عقولهم ويتوقون إليه.
واندلعت الثورة في المصرية في اليوم الذي كانت تحتفل الشرطة المصرية فيه بعيدها، كجزء من الاحتجاج على النظام وأذرعه الأمنية التي نكلت بأبناء الشعب المصري، وقتلت من شبابه الكثير في الميادين وتحت التعذيب قبل الثورة وبعدها.
متنسوش تقولوا لولادكوا ان مافيش حاجه اسمها عيد شرطه ولو علموهم ف المدارس بكده احكيلهم عن مجزرة بورسعيد ومجزرة الدفاع الجوي ، ووريهم الحكومه جريت ازاي من علي كوبري قصر النيل يوم جمعة الغضب .— أحمد آل صـواف ☮ (@elswaf1996) January 25, 2018
احنا خنفضل نحتفل ب٢٥ يناير يوم ثوره مدنيه في حضارة مصر كلها .#25يناير
وأصر مغردون على التذكير بأن هذا اليوم هو احتفال بذكرى الثورة التي أطاحت بنظام حسني مبارك، ولا مكان لاحتفالات الشرطة به، كونها كانت ولا زالت ذراعًا للقمع والظلم والاضطهاد، وأن نظام عبد الفتاح السيسي ليس أقل قمعية من نظام مبارك.
وأقيم كثير من المغردين على أن الشعب المصري لن ينسى دماء الشهداء التي سالت في مختلف الميادين في المدن المصرية خلال الثوة من أجهزة الأمن، وسيحاسب الثورة المضادة التي سرقت ثورة الشعب.
بمناسبة ثورة 25 يناير— shadyazeez. (@shady_azeez) January 25, 2018
يا ثوره ما تمت خدها العسكر وطاح
اخترقتها الثوره المضادة بقيادة حريفة الانفتاح
احلف بكل قطرة دم بروح الشهيد
الى وفى وراح
راح تكملى يا ثوره
ويا شهيد نام وارتاح
كل عام وكل المصريين بخير
وطلب مغردون تعليم الجيل الجديد ثورة يناير، وأن المصريين حاولوا صنع واقع أفضل، في حين اعتبر كثير من المغردين ذا اليوم كأفضل يوم في تاريخ مصر، أو "أنضف يوم عدى علينا".
أخبروا أبنائكم أننا حاولنا يوما #25_يناير pic.twitter.com/cFHzRg5BZQ— ياسمين العربي✖️ (@yassminalaraby) January 25, 2018
لو مهما راحت روح الفكره مش هتروح .. لساها ثورة يناير #25يناير— Hazem (@Hazem45058124) January 25, 2018
ويبقى يوم 25 يناير يومًا يذكر المصريين والشعب العربي وجميع شعوب العالم بضرورة الثورة على القمع والكبت والظلم والاضطهاد، ولكسر حاجز الخوف وإثبات أن الشعوب تستطيع الحياة بكرامة وعزة إذا ما قررت أن تثور.
#25يناير مش مجرد يوم نزل فيه الشعب للإطاحة بنظام وان فشل ولكن هيفضل يوم وذكري لكسر حاجز الخوف و الكرامة اللي مدتها كانت قصيرة مهما حاولوا يطمسوا ذكراها ولكن هتفضل فكره في عقلنا للحريه ومن الصعب انتزاعها من قلوبنا pic.twitter.com/Lrqe7k5Elj— Marwa Ahmed (@MarwaAh55165079) January 25, 2018
رحم الله شهداء ثورة 25 يناير— fares alkabila (@FAlkabila) January 25, 2018
وبقولهم احنا اسفين pic.twitter.com/Kh2AJVmtHo
لسة الحق مجاش #25يناير— sHalbY74 (@ahmedmo21410213) January 25, 2018
حينها اشرقت الشمس بشكل مُختف..— lamies essam elaidy (@lamies_elaidy) January 25, 2018
ذكري "ثوره 25 يناير" العظيمه
الثوره باقيه في العقول..
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