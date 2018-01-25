25 يناير: "عيد الثورة مش عيد الشرطة"

في الذكرى السابعة للثورة المصرية، لا زال الشعب المصري يستذكر تلك الأيام ويعتبرها أفضل ما حدث في تاريخ مصر الحديث، ولا زال طعم الحرية، كما يصفه المصريون، عالقًا في عقولهم ويتوقون إليه.

واندلعت الثورة في المصرية في اليوم الذي كانت تحتفل الشرطة المصرية فيه بعيدها، كجزء من الاحتجاج على النظام وأذرعه الأمنية التي نكلت بأبناء الشعب المصري، وقتلت من شبابه الكثير في الميادين وتحت التعذيب قبل الثورة وبعدها.

متنسوش تقولوا لولادكوا ان مافيش حاجه اسمها عيد شرطه ولو علموهم ف المدارس بكده احكيلهم عن مجزرة بورسعيد ومجزرة الدفاع الجوي ، ووريهم الحكومه جريت ازاي من علي كوبري قصر النيل يوم جمعة الغضب .

احنا خنفضل نحتفل ب٢٥ يناير يوم ثوره مدنيه في حضارة مصر كلها .#25يناير — أحمد آل صـواف ☮ (@elswaf1996) January 25, 2018

وأصر مغردون على التذكير بأن هذا اليوم هو احتفال بذكرى الثورة التي أطاحت بنظام حسني مبارك، ولا مكان لاحتفالات الشرطة به، كونها كانت ولا زالت ذراعًا للقمع والظلم والاضطهاد، وأن نظام عبد الفتاح السيسي ليس أقل قمعية من نظام مبارك.

وأقيم كثير من المغردين على أن الشعب المصري لن ينسى دماء الشهداء التي سالت في مختلف الميادين في المدن المصرية خلال الثوة من أجهزة الأمن، وسيحاسب الثورة المضادة التي سرقت ثورة الشعب.

بمناسبة ثورة 25 يناير

يا ثوره ما تمت خدها العسكر وطاح

اخترقتها الثوره المضادة بقيادة حريفة الانفتاح

احلف بكل قطرة دم بروح الشهيد

الى وفى وراح

راح تكملى يا ثوره

ويا شهيد نام وارتاح

كل عام وكل المصريين بخير — shadyazeez. (@shady_azeez) January 25, 2018

وطلب مغردون تعليم الجيل الجديد ثورة يناير، وأن المصريين حاولوا صنع واقع أفضل، في حين اعتبر كثير من المغردين ذا اليوم كأفضل يوم في تاريخ مصر، أو "أنضف يوم عدى علينا".

لو مهما راحت روح الفكره مش هتروح .. لساها ثورة يناير #25يناير — Hazem (@Hazem45058124) January 25, 2018

ويبقى يوم 25 يناير يومًا يذكر المصريين والشعب العربي وجميع شعوب العالم بضرورة الثورة على القمع والكبت والظلم والاضطهاد، ولكسر حاجز الخوف وإثبات أن الشعوب تستطيع الحياة بكرامة وعزة إذا ما قررت أن تثور.

#25يناير مش مجرد يوم نزل فيه الشعب للإطاحة بنظام وان فشل ولكن هيفضل يوم وذكري لكسر حاجز الخوف و الكرامة اللي مدتها كانت قصيرة مهما حاولوا يطمسوا ذكراها ولكن هتفضل فكره في عقلنا للحريه ومن الصعب انتزاعها من قلوبنا pic.twitter.com/Lrqe7k5Elj — Marwa Ahmed (@MarwaAh55165079) January 25, 2018

رحم الله شهداء ثورة 25 يناير

وبقولهم احنا اسفين pic.twitter.com/Kh2AJVmtHo — fares alkabila (@FAlkabila) January 25, 2018