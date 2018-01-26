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#أنقذوا_غزة: حملة على مواقع التواصل تدعو لكسر الحصار

تاريخ النشر: 26/01/2018 - 09:13

#أنقذوا_غزة: حملة على مواقع التواصل تدعو لكسر الحصار
(أ ف ب)
عرب ٤٨/ الأناضول
تحرير : محمود مجادلة

أطلق فلسطينيون، مساء اليوم الخميس، حملة إلكترونية تدعو لإنقاذ قطاع غزة من الحصار الإسرائيلي الذي أوصله لأوضاع اقتصادية وإنسانية وصفتها تقارير أممية ودولية بأنها من "الأسوأ" في العالم.

وتداول ناشطون فلسطينيون عبر حساباتهم على موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، تغريدات باستخدام وسم "#أنقذوا_غزة"، توضح حجم المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون في غزة، وتطالب المجتمع الدولي بوضع حد لها.

كما نشر الناشطون عبر حملتهم، التي لاقت تفاعلا كبيرا في الساعات الأولى، صورًا تكشف واقع القطاع في ظل الحصار، وأرقامًا عن مستويات البطالة والفقر التي وصلت لأرقام قياسية.

وكتب إسماعيل الثوابتة، عبر حسابه على تويتر "يجب أن تتوقف الإجراءات العقابية على أهالي غزة، فالوضع كارثي ووصل إلى حد الانهيار".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#قطاع غزة
#الحصار الإسرائيلي
#فيسبوك
#تويتر

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