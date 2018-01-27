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مقاضاة إعلامي لبناني أساء لمحمد بن سلمان

تاريخ النشر: 27/01/2018 - 15:41

مقاضاة إعلامي لبناني أساء لمحمد بن سلمان
(فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد

أُحيل الإعلامي اللبناني هشام حداد إلى القضاء، بعد سخريته من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وتحدث حداد خلال برنامجه "لهون وبس" الساخر، الذي يبثه تلفزيون "المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناشنال"، "LBCI"، عن محمد بن سلمان، الذي نصحه منجم لبناني، في وقت سابق، بالتخفيف من تناول الوجبات السريعة.

وقال: "مع كل ما يحصل في المنطقة، تنصحه أن يتوقف عن تناول الهمبرغر؟، أنا أنصحه أن يوقف الاعتقالات السريعة، أنصحه أن يوقف السياسات السريعة، الحملات السريعة، الضربات العسكرية السريعة، ولكن ما علاقتنا بالوجبات السريعة؟".

وأثارت إحالة حداد للمحاكمة ضجة كبرى على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنها تضع مسألة حرية الإعلام والصحافة، في مرمى سهام المنتقدين على الساحة اللبنانية.

وادعت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، على الإعلامي استنادا إلى المادة 23 من قانون المطبوعات، التي تنص على معاقبة كل من يمس بكرامة الرؤساء.

من جهته، علق رئيس مجلس إدارة "LBCI" بيار الضاهر، قائلا إن: "هناك من يريد أن يلهي المواطن بأمور سخيفة كي لا يتكلم بأمور أهم"، وأضاف: "ننتظر من حداد حلقة أقوى الثلاثاء القادم".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#ميديا
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#محاكمة
#سخرية

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