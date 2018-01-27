"الخط الأخضر" يناقش التحريض ضد التجمع وزيارة بنس

تناقش حلقة "الخطّ الأخضر"، التي تعرض مساء اليوم، السبت، على "التلفزيون العربي"، زيارة نائب الرّئيس الأميركي، مايك بنس، ومعاودة الشرطة الإسرائيليّة التحريض ضدّ التجمع الوطني الديمقراطي.

واستضاف البرنامج، الذي تقدّمه مريم فرح، للبحث في الحلقة كلًا من النائب عن القائمة المشتركة، د. جمال زحالقة؛ والصحافي المختصّ بالشأن الإسرائيلي، محمد وتد.

ولقراءة عن كثب في ما أعلنته الشرطة الإسرائيليّة، الأسبوع الماضي، عن نيتها تقديم لوائح اتهام ضد قيادات التجمع الوطني الديمقراطي، فصّل البرنامج في محوره الأوّل، ما ادّعته الشرطة وشرح زحالقة أن انتقال الملف من أيدي مراقب الدولة إلى الشرطة الإسرائيلية هو بحدّ ذاته ملاحقة سياسيّة.

بينما ناقش المحور الثاني للبرنامج زيارة بنس للمنطقة وخطابه في الكنيست، وحول ذلك قال وتد إنه الخطاب الأكثر صهيونية الذي ألقي في الكنيست من قبل أي مسؤول أجنبي زارها.

أما المحور الثالث، فتطرّق إلى احتجاج النواب العرب على زيارة بنس التي اعتبرها زحالقة الاحتجاج الوحيد، للأسف، على زيارة بنس في المنطقة العربية.

والخطّ الأخضر هو برنامج سياسيّ أسبوعي، يُعرض يوم السبت من كل أسبوع، السّادسة والنصف مساءً بتوقيت القدس، ويسلّط الضوءَ على التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الفلسطينيين الذين يعيشون داخل الخط الأخضر، ويلقي الضوءَ على الشؤون الإسرائيلية المرتبطة بالقضية الفلسطينية، من إنتاج شركة "الديار"، وإعداد أحمد دراوشة.