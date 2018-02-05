دنى الغامدي: ملاكمة سعودية تحقق ذهبية وتكشف الانقسام بالمجتمع

خلال الأيام الماضية، لم يهدأ الجدل والخلاف في أوساط السعوديين على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد حصول أول ملاكمة سعودية، دنة الغامدي (20 عامًا) على الميدالية الذهبية في بطولة القائد الدولية التي أقيمت في الأردن، وشارك فيها أندية من مختلف الدول العربية.

وبعد تحقيقها الميدالية الذهبية، يوم الجمعة، نشرت الغامدي على حسابها في تويتر تغريدة مرفقة بصورة مع مدربها بعد المباراة النهائية، كتبت فيها "سبق أن أخبرنا أن الرياضة للجميع ولكن الإنجازات لأصحاب العزائم فقط".

سبق و أن أخبرنا أن الرياضة للجميع و لكنّ الإنجازات لأصحاب العزائم فقط ..#دنى_الغامدي pic.twitter.com/kgyj0mW2jF — dona al-ghamdi (@DMG1579) February 4, 2018

وانهالت التهاني من كل حدب وصوب، واحتفلت كثير الفتيات السعوديات بهذا الإنجاز واعتبروه نصرًا لهن وإثباتًا على أن الفتيات تستطعن المنافسة وتحقيق البطولات ورفع اسم بلادهن، لكن، كان لآخرين رأي آخر.

السعودية دُنى الغامدي تحقق لقب بطولة القائد الدولية للملاكمة .

الف مبروك حبيبتي @DMG1579

هذه البطولة لكل النساء الف مبروك

رفعة الراس دني الغامدي#عزيمة_الشعب#ديربي_جده#الساعه_كم_افطرت pic.twitter.com/qifCw729pp — عايشة الهاجري (@ihhqiu1eao) February 4, 2018

واحتدم الجدل حول تقاليد المملكة المحافظة والتي لا تسمح للفتيات بممارسة الرياضة، ومنهم من استخدم السخرية من شكل الملاكمة وطعنوا في أنوثتها، وآخرين استخدموا الدين لتبرير انتقاداتهم، وطلب بعضهم من عائلتها التبرؤ منها.

مجرد اقتراح: أتمنى أن يكون شعار السعودية في الرياضات المنافية لتعاليم الدين سيفين ونخلة فقط ، بدون " كلمة التوحيد" احترامًا لشهادة ألا إله إلا الله.



مستقبلًا ربما تخرج لنا سباحة سعودية شبه عارية وهي ترفع راية لا إله إلا الله !!

والشهادة منها براء !

#وش_تسوي_الحين #دنى_الغامدي pic.twitter.com/ydkJ6i7Y3y — مُـتـيّمة (@motaimah1) February 3, 2018

ودافعت الكثير من الفتيات عن الغامدي وإنجازها، وحاولوا مواساتها والرفع من معنوياتها وتشجيعها على مواصلة الطريق والنجاح ورفع اسم السعودية، ومنهم من تمنى لها وطلب منها المثابرة للوصول إلى الألعاب الأولمبية القادمة.

#دنى_الغامدي انا اسفه ياحبيبتي ذنبك انك انسانة ناجحه داخل مجتمع عنصري يقتلهم جنون العظمة والغيرة المرضية ، تأملوا كمية التنمر والسب والقذف في الكومنتات ! pic.twitter.com/e9PM2VQW4g — rawan (@_rawanabu4ra3) February 3, 2018

كثير من الناس عقولهم فارغة...يرى أن الإنجاز الوحيد هو حفظ كتاب الله عز وجل



لا اقلل من القيمة التي لا يمكن مقارنتها لهذا الفضل العظيم...ولكن



لا تقتلوا الانجازات الاخرى ياحمقى#دنى_الغامدي — Eng. Mansour Arab (@Engmtma2011) February 3, 2018

واعتبر عدد من المعارضين أن مثل هذه الجائزة بداية الطريق إلى الانحلال، وكذلك لم تغب نظرية المؤامرة عن التغريدات، إذ قال بعضهم إن هذه من فعل الأجانب لتدمير السعودية اجتماعيًا ودينيًا وأخذها نحو الهلاك، وكذلك طلبوا من الغامدي عدم ذكر اسم عائلتها أو رفع العلم السعودي.

#دنى_الغامدي عجبا لمن يسمي هذا نجاح ومن يسميه شرف؟؟

انما الشرف في الدين والعلم

العلم يرفع بيوتاً لا عماد لها.

ولم تكن المصارعه شرفاً وفخراً الا في شريعه الغاب

ماذا تركت هذه المخدوعه لإنوثتها؟

وياليتها اكتفت بإسمها دون اسم قبيلتها

لكنها للدنى ولهم العُلا. — عُــ مَ ـــرّ (@mr_alghamdi1) February 3, 2018