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دنى الغامدي: ملاكمة سعودية تحقق ذهبية وتكشف الانقسام بالمجتمع

تاريخ النشر: 05/02/2018 - 14:29

دنى الغامدي: ملاكمة سعودية تحقق ذهبية وتكشف الانقسام بالمجتمع
(تويتر)
عرب ٤٨
تحرير : رامي حيدر

خلال الأيام الماضية، لم يهدأ الجدل والخلاف في أوساط السعوديين على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد حصول أول ملاكمة سعودية، دنة الغامدي (20 عامًا) على الميدالية الذهبية في بطولة القائد الدولية التي أقيمت في الأردن، وشارك فيها أندية من مختلف الدول العربية.

وبعد تحقيقها الميدالية الذهبية، يوم الجمعة، نشرت الغامدي على حسابها في تويتر تغريدة مرفقة بصورة مع مدربها بعد المباراة النهائية، كتبت فيها "سبق أن أخبرنا أن الرياضة للجميع ولكن الإنجازات لأصحاب العزائم فقط".

وانهالت التهاني من كل حدب وصوب، واحتفلت كثير الفتيات السعوديات بهذا الإنجاز واعتبروه نصرًا لهن وإثباتًا على أن الفتيات تستطعن المنافسة وتحقيق البطولات ورفع اسم بلادهن، لكن، كان لآخرين رأي آخر.

واحتدم الجدل حول تقاليد المملكة المحافظة والتي لا تسمح للفتيات بممارسة الرياضة، ومنهم من استخدم السخرية من شكل الملاكمة وطعنوا في أنوثتها، وآخرين استخدموا الدين لتبرير انتقاداتهم، وطلب بعضهم من عائلتها التبرؤ منها.

ودافعت الكثير من الفتيات عن الغامدي وإنجازها، وحاولوا مواساتها والرفع من معنوياتها وتشجيعها على مواصلة الطريق والنجاح ورفع اسم السعودية، ومنهم من تمنى لها وطلب منها المثابرة للوصول إلى الألعاب الأولمبية القادمة.

واعتبر عدد من المعارضين أن مثل هذه الجائزة بداية الطريق إلى الانحلال، وكذلك لم تغب نظرية المؤامرة عن التغريدات، إذ قال بعضهم إن هذه من فعل الأجانب لتدمير السعودية اجتماعيًا ودينيًا وأخذها نحو الهلاك، وكذلك طلبوا من الغامدي عدم ذكر اسم عائلتها أو رفع العلم السعودي.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#السعودية
#دنى الغامدي
#مجتمع
#ملاكمة
#الأردن
#القائد

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