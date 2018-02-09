"فيسبوك" يعاقب حسابات نشرت صورة الشهيد أحمد جرار

أكد مبادرة "صدى سوشيال" الفلسطينية، اليوم الجمعة، إن إدارة فيسبوك تعمل على معاقبة حسابات كثير في فلسطين وخارجها بالإغلاق المؤقت أو منع النشر بسبب نشرهم صور الشهيد أحمد جرار.

واغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلية، فجر الثلاثاء الماضي، الشهيد أحمد جرار في منزل في قرية اليامون قرب جنين، بعد مطاردة لنحو شهر لم تتمكن خلاله من تحديد مكانه، بعد أن نفذ عملية إطلاق نار أسفرت عن مقتل مستوطن.

وقالت المبادرة في بيان لها، إن إدارة فيسبوك جمدت حسابات بصحافيين ونشطاء معروفين لديهم الكثير من المتابعين لفترة من الزمن ومنعتهم من نشر مختلف المنشورات، بسبب مشاركتهم صور الشهيد أحمد جرار.

وأفادت المبادرة بأن بعض الحسابات تعرضت للتجميد لأكثر من مرة خلال الشهر الماضي والجاري، طيلة فترة ملاحقة الشهيد جرار، مشيرةً إلى وجود حملة تحريض منظمة من جهات إسرائيلية لدى إدارة الموقع، ضد عديد من الحسابات والصفحات الفلسطينية.

وخلال الشهر الماضي، أغلقت إدارة فيسبوك عددا من الصفحات الفلسطينية، بزعم أنها مارست التحريض، وهو ما اعتبره إعلاميون فلسطينيون تعد على حرية الرأي والتعبير، ورضوخا لضغوط الاحتلال إسرائيلي.

وقالت صحيفة الحياة الجديدة الفلسطينية، إن الحكومة الإسرائيلية عقدت سلسلة من الاجتماعات برئاسة وزيرة القضاء أييلت شاكيد، مع ممثلي فيسبوك وهددتهم بالملاحقة القانونية وإغلاق موقعهم في إسرائيل إذا لم تستجب للطلب الإسرائيلي وتحذف حسابات لنشطاء فلسطينيين يحتجون على الاحتلال.

وأشارت الصحيفة إلى أن شاكيد تقدمت في الأشهر الأربعة الماضية بـ 158 طلبا إلى إدارة فيسبوك لحذف محتويات على صفحات فلسطينية وقد استجابت إدارة الموقع لـ 95% منها.