شركة عالمية تعيّن رضيعا مصابا بمتلازمة داون متحدّثا باسمها

فتحت شركة جربر التي تنتج طعام الأطفال الرضع، أبواب الشهرة أمام أحد الأطفال المصابين بمتلازمة داون، حيث اختارت رضيعا عمره 18 شهرا يعاني متلازمة داون "متحدثا باسمها" في عام 2018، في خطوة لاقت ترحيبا من جهات راعية لأصحاب هذا المرض الجيني.

وقال المدير التنفيذي لشركة جربر، بيل بارتيكا، في بيان إن الطفل لوكاس وارين من دالتون بولاية جورجيا الأمريكية فاز على 140 ألف مشارك في مسابقة الصور السنوية التي تنظمها الشركة بابتسامته الساحرة وتعبيراته المرحة".

وبيّن بارتيكا أن الشركة تنظم هذه المسابقة منذ عام 2010، رغم أن الآباء يرسلون صور أطفالهم إليها عبر تاريخها الممتد منذ 90 عاما.

ووفقا لموقع رويترز، فإن عائلة وارين، ستحصل على 50 ألف دولار من شركة جربر، وسيتخذ ابنها لوكاس موقعا في الصدارة على قنوات الشركة بوسائل التواصل الاجتماعي.

يُذكر أن شركة نستله السويسرية للأغذية والمشروبات، اشترت شركة جربر في عام 2007.