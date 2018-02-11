الاحتلال يجدد الإداري لصحافي أسير للمرة الثالثة

جددت محكمة الاحتلال الاسرائيلي أمر الاعتقال الإداري ضد الأسير همام محمد حنتش (27عامًا) من دورا، قضاء مدينة الخليل بجنوب الضفة الغربية المحتلة، للمرة الثالثة على التوالي، ولمدة ستة أشهر.

وذكر مكتب إعلام الأسرى أن قوات الاحتلال حاصرت منزل عائلة الأسير حنتش بتاريخ 15/2/2017، وقامت باقتحامه وتفتيشه بشكلٍ كامل، واعتقلته لاحقًا واقتادته إلى سجن عوفر، وعقب أسبوعٍ واحد صدر ضده قرار إداري مدته ستة أشهر جددته المحكمة مرتين حتى الآن.

وبيّن أن محامي الأسير الصحافي حنتش تقدم باستئناف للمحكمة العليا من أجل إنهاء اعتقاله الإداري، وضمان عدم التجديد له مرة أخرى، إلا أن المحكمة رفضت الالتماس بناءً على توصية من المخابرات التي تدعي وجود ملف سري له.

تجدر الإشارة إلى أن النيابة أوصت بعد اعتقال الصحافي حنتش بتحويله إلى الاعتقال الإداري بحجة التحريض من خلال عمله الصحافي، حيث يعمل صحافيا مع عدد من الوسائل الإعلامية المحلية الفلسطينية.