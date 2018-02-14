تغييرات "سناب شات" الجديدة تثير استياء المستخدمين

أقدمت الشركة المسؤولة عن تطبيق التراسل المرئي "سناب شات"، على تغييرات كبيرة في شكل عرض المنشورات والتواصل مع الأصدقاء، ما أثار غضب مستخدميه، إذ أعاد التطبيق ترتيب المحتوى، بحيث صار اليمين للمنشورات الاحترافية، وخصّص اليسار للأصدقاء.

وأعرب أكثر من 600 ألف مستخدم عن استيائهم من الخطوة الجديدة، حيث وقّعوا عريضة إلكترونية، طالبوا فيها القائمين على "سناب شات" بإعادة تصميم التطبيق إلى ما قبل التحديث الأخير.

وأُجري التحديث في تصميم "سناب سات" قبل أسبوعين، وركز على الفصل بين "محتوى الوسائط" ومنشورات "الأصدقاء"، بالإضافة إلى مجموعة من التغييرات الأخرى، كما أن قصص "سناب شات"، وهي عبارة عن مقاطع فيديو وصور يشاركها المستخدمون وتختفي تلقائيا بعد مرور 24 ساعة على نشرها، تظهر حاليا في الـ "سناب " Snap الفردية والرسائل المباشرة.

وأشارت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية"، إلى أن "سناب شات"، لا تبدي نية في إلغاء تعديلها الأخير على تصميم التطبيق، إذ صرّح متحدث باسم الشركة أن "التحديثات الكبيرة مثل هذه قد تأخذ وقتا أطول كي يعتاد عليها المستخدمون، لكننا نأمل أن يستمتع المجتمع بها حين يستقر عليها".

يذكر أن مستخدمي أجهزة "آيفون"، يستطيعون استعادة الشكل القديم من خلال حذف التطبيق ثم الذهاب إلى الإعدادات ثم إلى" iTunes and App Stores "، ثم إلى إيقاف التحميل التلقائي للتطبيقات والتحديثات، بعدها يجب تحميل التطبيق الأصفر ثم اختيار ميزة نسيان كلمة المرور، ثم تغيير كلمة السر عبر الهاتف، ثم اتباع الخطوات التقليدية لتغيير كلمة السر، ليعود الشكل القديم"قبل التحديث".