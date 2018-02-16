تركيا: إطلاق سراح صحافي اعتقل منذ عام

أطلقت السلطات التركية سراح صحفي يعمل لصالح صحيفة ألمانية كان قد اعتقل في تركيا منذ عام، بحسب مسؤولين ألمان ومحاميه.

وقال المحامي فيسال أوك، على "تويتر" إنه "أخيرا، اتخذ قرار لتحرير موكلي دنيز يوغيل"، ورحب المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية بالقرار الذي اتخذته محكمة في إسطنبول.

واعتقل يوغيل، الذي يحمل الجنسيتين الألمانية والتركية، في إسطنبول في 14 شباط/فبراير 2017، لاتهامات بالإرهاب والدعاية المضللة. وخلقت قضيته وقضايا ست مواطنين ألمان آخرين احتجزوا في تركيا، لأسباب تقول ألمانيا إنها سياسية، توترًا في العلاقات بين البلدين.

وعرضت القضية في اجتماع أمس الخميس، بين رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وقال يلدريم إنه يأمل في أن تجرى جلسة محاكمة المراسل البالغ من العمر 44 عاما لصالح صحيفة دي فيلت الألمانية، "خلال فترة قصيرة."

ورفضت المتحدثة باسم ميركل أولريك ديمر القول ما إن كان هناك اتفاقا حصل خلال زيارة يلدريم إلى برلين. وقالت "هذه خطوة أولى هامة عملنا جميعا من أجلها لفترة طويلة".

ورفض مسؤولون ألمان فكرة أن إطلاق سراح يوغيل قد تكون نتاج اتفاق تسليم بين ألمانيا وتركيا.