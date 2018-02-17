"لمخالفة قانون الخصوصية": محكمة بلجيكية تهدّد فيسبوك بغرامة ضخمة

وجّهت محكمة بلجيكية، تهديدا لشركة فيسبوك، أمس الجمعة، بفرض غرامة على قد تصل إلى 100 مليون يورو "125 مليون دولار أميركي"، إذا استمرت شركة فيسبوك، بمخالفة قوانين الخصوصية، من خلال تتبع الأشخاص على مواقع طرف ثالث. وفي قضية رفعتها هيئة مراقبة الخصوصية في بلجيكا،

وقضت المحكمة بأنه يتعيّن على "فيسبوك" حذف جميع البيانات التي جمعتها بشكل غير قانوني عن المواطنين البلجيكيين، وبينهم الأشخاص غير المستخدمين لموقع "فيسبوك" بأنفسهم.

وأوضحت المحكمة بأن مجموعة التواصل الاجتماعي، تستخدم طرقا مختلفة لتعقّب سلوك الأشخاص عبر الإنترنت، إذا لم يكونوا على الموقع الإلكتروني للشركة، من خلال وضع ملفات تعريف الارتباط ونقاط غير مرئية على مواقع طرف ثالث.

من جهتها، أعلنت فيسبوك في بيان، عن نيتها استئناف الحكم، موضحة أن التكنولوجيا التي تستخدمها تتماشى مع معايير الصناعة، وتمنح المستخدمين الحق في رفض جمع البيانات على مواقع الإنترنت والتطبيقات على برنامجها المستخدم للإعلانات.