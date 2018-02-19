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القرصنة تطال "سناب شات" وأكثر من 55 ألف متضرر

تاريخ النشر: 19/02/2018 - 10:43

القرصنة تطال "سناب شات" وأكثر من 55 ألف متضرر
(أ. ب)
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

تسبّبت هجمة تصيّد في وصول القراصنة إلى معلومات أكثر من 55 ألف مستخدم لتطبيق "سناب شات".

وأرسل مدير شركة "سناب شات" لشؤون الهندسة، في تموز الماضي، بريدا إلكترونيا لفريق الشركة حول خطر متعلق بالخصوصيّة، إذ كان مسؤول حكومي بريطاني قد زوّد "سناب" بمعلوماتٍ حول هجوم على مستخدمي التطبيق، وفقا لموقع "ذا فيرج".

وبحسب الموقع، فقد اعتمد الهجوم على رابط أُرسل لمستخدمين عبر حسابٍ مختَرق، وعند الضغط على الرابط، فتح موقعا يقلّد شكل "سناب شات".

ونشر الهجوم لائحة متاحة للعموم، مضمّنة على موقع للتصيّد الإلكتروني، وتشمل 55.851 حسابا على سناب شات، مع أسماء الاستخدام وكلمات السرّ.

وقال متحدث باسم الشركة، إننا "نتأسف إن أصيب أحد مستخدمينا بهجمة تصيّد، وبينما لا نستطيع أن نمنع الناس من مشاركة معلومات حساباتهم مع تطبيقات الطرف الثالث، لدينا وسائل دفاع متقدّمة لمنع النشاط المشكوك به، وندعو مستخدمي التطبيق لتعيين كلمات سرّ قوية، واستخدام التوثيق عند تسجيل الدخول، وعدم استخدام تطبيقات الطرف الثالث".

يُذكر أن "سناب شات"، أقدمت على تغييرات كبيرة في شكل عرض المنشورات والتواصل مع الأصدقاء، قبل نحو شهر، ما أثار غضب مستخدميه، إذ أعاد التطبيق ترتيب المحتوى، بحيث صار اليمين للمنشورات الاحترافية، وخصّص اليسار للأصدقاء.

وأعرب في حينها، أكثر من 600 ألف مستخدم عن استيائهم من الخطوة الجديدة، حيث وقّعوا عريضة إلكترونية، طالبوا فيها القائمين على "سناب شات" بإعادة تصميم التطبيق إلى ما قبل التحديث الأخير.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#سناب شات
#قرصنة
#معلومات الخصوصية
#اختراق

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