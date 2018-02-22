خدمات الجيل الخامس للاتصالات في السعودية بحلول 2020

قال نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية ماجد المزيد، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الرياض، اليوم الخميس، إن بلاده ستطلق خدمات الجيل الخامس "5G" للاتصال، بحلول 2020.

وتعتمد السعودية على الجيل الرابع في الوقت الحالي، ويعمل في البلاد أربعة مشغلين للاتصالات المتنقلة والثابتة، ومن المتوقع أن يكون الإطلاق التجاري لشبكات الجيل الخامس على مستوى العالم بحلول 2020، بحسب بيان سابق للهيئة.

وتشير بعض التقارير المتخصصة، إلى أن الجيل الخامس سيساهم في تمكين حجم استثماري عالمي يُقدر بـ 12.3 تريليون دولار بحلول 2035.

وفاق عدد خطوط الهاتف النقال في المملكة، إجمالي عدد سكان السعودية بنسبة 35.9 بالمائة، وذلك حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، حيث بلغ عدد مشتركي الهاتف الجوال في البلاد، 44.04 مليون مشترك، فيما بلغ عدد السكان، نحو 32.55 مليون نسمة، وفق أرقام صدرت مؤخرا عن الهيئة العامة للإحصاء.