"غوغل" ليست مُلزمة بفحص المواقع الإلكترونية مسبقا

قضت أعلى محكمة ألمانية، بأن "غوغل" ليست ملزمة بضمان خلو المواقع الإلكترونية من أي محتوى تشهيري قبل إظهار الروابط الخاصة بها في نتائج محرك البحث.

وأقام الدعوى شخصان يطالبان غوغل بمنع عرض روابط لمواقع إلكترونية تعرضا خلالها لاعتداء لفظي من قبل مستخدمين آخرين للإنترنت، حيث أراد الشخصان أن تضع غوغل مرشحات للبحث لمنع ظهور هذه المواقع في نتائج البحث في المستقبل والحصول على معلومات عن المستخدمين الذين وضعوا التعليقات المسيئة ودفع تعويضات، وقالا إن غوغل مسؤولة جزئيا عن انتهاك حقوقهما.

وقالت محكمة العدل الاتحادية الألمانية، يوم أمس الثلاثاء، إن الشركة التي تدير محرك البحث ليست مطالبة باتخاذ إجراء إلا إذا تم إبلاغها بوجود انتهاك لحقوق الأفراد يمكن التعرف عليه بشكل واضح، وليست مطالبة بالتحقق مسبقا مما إذا كان المحتوى يتماشى مع القواعد.

وبيّنت المحكمة في بيان، أن "وضع إلزام عام بفحص المحتوى سيشكك على نحو خطير في نموذج أعمال محركات البحث، الذي وافق عليه المشرعون ويريده المجتمع"، مضيفة أنه "بدون مساعدة محركات البحث هذه سيكون من المستحيل أن يستفيد الأفراد من الإنترنت".