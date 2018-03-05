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"إم.بي.سي" السعودية تمنع بث الدراما التركية

تاريخ النشر: 05/03/2018 - 16:31

"إم.بي.سي" السعودية تمنع بث الدراما التركية
(أ ف ب)
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

يبدو أن تصاعد التّوتر بين أنقرة وبعض الدول العربية، طال المجال الفني أيضا، حيث أوضحت مجموعة "إم.بي.سي" السعودية، اليوم الإثنين، أنها تلقت أوامر بوقف بث الدراما التلفزيونية التركية مع تصاعد التوتر بين أنقرة وبعض الدول العربية.

وقال المتحدث باسم "إم.بي.ٍسي"، مازن حايك، إن هناك قرارا يشمل فيما يبدو عددا من المحطات التلفزيونية العربية في عدد من الدول بما في ذلك "إم.بي.ٍسي" بوقف إذاعة المسلسلات التركية.

وبيّن حايك أن الحظر يشمل كل الإنتاج المتعلّق بالدراما التركية ويؤثر بشكل فوري على ستة مسلسلات. وأضاف أن ذلك سيؤثر على الأرجح على العائدات ونسبة المشاهدة التي زادت على مدار أكثر من عشرة أعوام، إلا أن القرار فتح الفرصة أيضا أمام صناع الدراما في دول مثل لبنان لسد هذه الثغرة. وقال حايك إن القرار يمكن أن يكون حافزا للمنتجين العرب لصنع دراما عربية عالية المستوى يمكن أن تكون بديلا جيدا لتلك التي تم منع عرضها.

وتَعتبِر السعودية والإمارات حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا والذي شارك في تأسيسه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان "صديقا" لقوى إسلامية تعارضها الدولتان.

وزاد من توتر العلاقات دعم أنقرة لقطر بعد أن فرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر عقوبات على الدوحة العام الماضي لدعمها إسلاميين متشددين. وتنفي قطر الاتهامات الموجهة لها.

ويشنّ معلقون عرب حملة على وسائل التواصل الاجتماعي ضد ما يعتبرونه تغلغلا للثقافة التركية في المنازل العربية عبر الدراما التلفزيونية المدبلجة عادة بالعربية.

وتحظى المسلسلات التركية على الأخص بنسبة إقبال عالية في أنحاء الشرق الأوسط.

يُذكرُ أن مجموعة "إم.بي.ٍسي"، يُديرها رجل الأعمال السعودي وليد آل إبراهيم ومستثمرون سعوديون آخرون.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

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#أنقرة
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#الإمارات

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