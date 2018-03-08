وقف البرنامج المصري الكوميدي "أبلة فاهيتا"

قامت القناة المصرية،"سي بي سي"، اليوم الخميس، بوقف البرنامج الكوميدي، "أبلة فاهيتا"، وتُعرض الآن آخر خمسة حلقات سُجلت في وقت سابق، ولن يقوم البرنامج بتصوير حلقات أخرى غيرها، بحسب مصادر من داخل البرنامج.

وكان المجلس الأعلى للإعلام في مصر، قد أمر القائمين على البرنامج بحذف "الإيحاءات الجنسية" من الحلقات، بعد أن قُدمت الكثير من الشكاوى القضائية ضد البرنامج، في خطوة سبقها منع المجلس للبرنامج الكوميدي، " س ن ل بالعربي" في شباط/ فبراير الماضي لنفس الأسباب.

وكانت لجنة الشكاوى بالمجلس قد طالبت القناة أيضًا بوضع اسم الممثل الذي يتقمّص شخصيتها على الصفحة الرئيسية في البرنامج، حتى تتم محاسبته عند الخطأ.

كذلك طالب المجلس قناة "سي بي سي"، بحذف جميع "الإساءات والإيحاءات الجنسية "من على صفحة القناة بموقع "يوتيوب"، مشددة على أن هذا الخطاب بمثابة إنذار للقناة والبرنامج لوقف الأخطاء المذكورة.

ويشار إلى أن المجلس قد منع عرض الكثير من البرامج منذ استلام عبد الفتاح السيسي للرئاسة المصرية عام 2014.

وأوقفت العديد من القنوات المصرية برامج بسبب شكاوى قُدمت ضدها في المحاكم المصرية دون صدور أي حكم، وكان منها "برنامج البرنامج" للإعلامي الساخر الشهير، باسم يوسف، والذي أوضح بعد هجرته أنّه تم الضغط عليه بشكل كبير وتهديده بالفترة التي سبقت إنهاء البرنامج.

ويُشار إلى أنّ برنامج "أبلة فاهيتا" كان برنامجًا ترفيهيًا كوميديًا يحاول أن يستعرض بعض الطرائف من الواقع المصري، وكان بينها السخرية من بعض الإعلاميين الذين اشتهروا بتأييدهم الأعمى للنظام الحاكم.