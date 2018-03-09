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الأهلي "يسلم" مشجعيه للأمن المصري

تاريخ النشر: 09/03/2018 - 20:39

الأهلي "يسلم" مشجعيه للأمن المصري
(تويتر)
عرب ٤٨
تحرير : خالد السيد

قال بيان أصدره رئيس نادي فريق كرة القدم المصري "الأهلي"، محمود الخطيب، اليوم الجمعة، إن " هناك قاعدة بيانات كاملة لجميع الذين حصلوا على تذاكر للمباراة (...) وقامت إدارة النادي بتقديم هذه البيانات للجهات المعنية لمعرفة عناصر الشغب"، في إشارة إلى هجوم قوات الأمن المصري على الجمهور الذي حضر مباراة الفريق مع فريق مونانا، منذ عدّة أيام.

وقام جمهور "الأهلي" في المباراة، يوم الثلاثاء، بالهتاف ضد النظام الحاكم، وترديد أغنية "حرية" الشهيرة بالنادي، والتي تهاجم السلطات المصرية لاضطهادها للمواطنين في عبارات مثل " يا نظام غبي، افهم بقا، مطلبي... حرية".

وضجت موقع التواصل الاجتماعي "تويتير"، في استهجان المغردين وسخريتهم من بيان إدارة الفريق.

وغرّد أحد أعضاء نادي الفريق، عمرو عبد الهادي:

"كأحد أعضاء النادي الأهلي، ما قام به محمود الخطيب لا يمثلني، وهو عمل يسوجب العقاب قانونيًا، وستتم محاكمته يومًا ما على تسيليم بيانات جمهور الأهلي لأمن الدولة، حينما اعترضت على انتخابه لم يستوعب البعض ما قلت، وهاجموني، والآن يثبت أنّه ليس إلا أداة في يد السيسي".

وسخر أحد المغردين، حسام عادل من الإعلان بالإشارة إلى الرئيس الشرفي السعودي للنادي الذي عيّنه الخطيب منذ مدّة:

"بيقولك ترك آل شيخ هيشتري للأهلي جماهير جديدة غير اللي سلمهم محمود الخطيب"

 وغرّد إسلام خطيب :

"#الاسم محمود الخطيب، المهنة مخبر، حسبي الله ونعم الوكيل"

وغرّد بن ياسين، في إشارة إلى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، المنافس الأشرس للأهلي:

"محمود الخطيب الوش التاني ل مرتضى" 

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#مصر
#الأهلي
#نادي الأهلي
#النظام المصري

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