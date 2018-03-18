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مصر: وسم #محمد_صلاح يتصدر قائمة الأكثر تداولا بـ"تويتر"

تاريخ النشر: 18/03/2018 - 10:38

مصر: وسم #محمد_صلاح يتصدر قائمة الأكثر تداولا بـ"تويتر"
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

تصدر وسم #محمد_صلاح قائمة الأكثر تداولا في "تويتر"، وتراجعت وسوم مسرحية الانتخابات الرئاسية للخلف، لتحلّ صور اللاعب المصري محل صور ويافطات السيسي.

أربعة أهداف لفريقه ليفربول في مرمى واتفورد، كانت كافية ليتربع اللاعب محمد صلاح على ترشيحات رواد التواصل، كرئيس للفرحة الحقيقية للمصريين، بأربعة أهداف تتفوق على سنوات عبد الفتاح السيسي الأربع في الرئاسة، لم يحرز فيها إلا "هدفا واحدا" باستيراده الغاز العربي من إسرائيل، أو "الجون الكبير"، بحسب تصريحه شخصيا.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#السيسي
#محمد صلاح
#مصر

مصر: وسم #محمد_صلاح يتصدر قائمة الأكثر تداولا بـ"تويتر"

من عرب 48

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