"تويتر" يستنسخُ بعض خدمات "سناب شات"... لماذا؟

تسعى الشركات دوما إلى زيادة أرباحها بطرق مختلفة، وعلى رأسها الإعلانات التجارية، التي تُروّج لأي شيء يُراد أن يُسلّط عليه الضوء، وأثبتت السنوات القليلة الماضية، أن أفضل الإعلانات التجارية، وأكثرُها نجاحا، هي الإعلانات التي تعتمد على الصور والفيديو، كوننا في عصر يلعب فيه الإبهارُ البصريّ دورا كبيرا في كل شيء تقريبا. انطلاقا من هنا؛ يبدو أن "تويتر" سوف ينضم بدوره إلى جمهور الشركات التي استنسخت خدمات "سناب شات"، إذ تعمل منصة التدوين المصغر على إعلانات جديدة تعتمد على الصور والفيديو بدل النص.

وسترتبط هذه الإعلانات بميزة "مومنتس" للأحداث الجارية، وتجمع بين الصور والفيديو، وفق موقع "سوشل ميديا توداي".

وتشبه هذه الميزة الطريقة التي يعتمد عليها تطبيق "سناب شات" في جميع "السنابات" حول موضوعات معنية، ومشاركتها عبر بوابة "ديسكوفر".

وقالت شبكة "سي إن بي سي" الأميركية، إن هذه الطريقة تحظى بالشعبية بين المعلنين، خصوصاً وأنها تسمح للعلامات التجارية بالترويج لمنتجاتها عن طريق الأحداث الحالية.

ولم ترشح تفاصل أوفى حول هذا المشروع، وهو ما يجعل الخبراء غير متأكدين من نجاحها، خصوصاً وأن المنصة لا تدعم الكاميرا الرأسية في التغريدات مثلا.

وفي حال تطبيق هذا الشكل الجديد من الإعلانات سوف تكون "تويتر" آخر المنضمين لمجموع الشركات التي استنتسخت ميزات من تطبيق "سناب شات"، بعد "غوغل" التي تنوي عرض نتائج بحث في شكل قصص، وبعد المنافسين التقليديين "فيسبوك" و"إنستغرام" و"ماسينجر".