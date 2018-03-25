"فيسبوك" يحذف صفحة فلسطينية يتابعها 1.3 مليون شخص

قام موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أمس، السبت، بحذف صفحة وكالة الصحافة الفلسطينية، والتي يوصل عدد متابعيها إلى نحو 1.3 مليون شخص، وذلك دون سابق انذار، بحسب ما أكدت الوكالة.

وأكدت "صفا"، التي تنشط صفحتها على "فيسبوك" بتوثيق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، أن إدارة "فيسبوك"، عطّلت، الحسابات الشخصية لمدراء الصفحة ومحرريها بشكل نهائي.

واستنكرت الوكالة إقدام إدارة "فيسبوك" على حذف صفحتها، مؤكدة "التزامها بمعايير النشر على الموقع الاجتماعي".

وطالبت الوكالة "إدارة الموقع بإعادة الصفحة، والالتزام بأهداف "فيسبوك" المُعلنة بشأن تمكين الأشخاص من إمكانية المشاركة لجعل العالم أكثر انفتاحًا واتصالا، بما يعكس تنوع المجتمع".

وذكرت أن حذف صفحة وكالة "صفا" يأتي ضمن الحملة التي يشنها "فيسبوك" على المحتوى الفلسطيني، والتي طالت عشرات الصفحات مؤخرًا.

وأشارت إلى أنه "قبل إغلاق الصفحة دأبت إدارة "فيسبوك" على تعطيل النشر على الصفحة أكثر من مرة، ومنع نشر الصور والفيديو في إطار محاربتها للمحتوى الفلسطيني". وكانت إدارة "فيسبوك" حذفت في 5 آذار/ مارس الجاري الصفحة الاحتياطية لوكالة "صفا".

وخلال الأيام الماضية حذفت إدارة "فيسبوك" نحو 100 من الحسابات والصفحات الفلسطينية التي تعود لمؤسسات إعلامية ونشطاء بزعم التحريض وانتهاك المعايير، علما بأن "فيسبوك" وقع مؤخرًا اتفاقًا مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمراقبة المحتوى الفلسطيني وحذف ما يمس الاحتلال.