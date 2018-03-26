"إنستغرام" يغلق صفحة وكالة "صفا" الفلسطينية بعد "فيسبوك"

تطبيق نبادل الصور الأشهر، "إنستغرام"، صفحة وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)، التي يتابعها نحو 70 ألف مستخدم، دون سابق إنذار أو تحذير ودون إبداء الأسباب.

ويأتي إغلاق صفحة الوكالة على "إنستغرام" بعد يومين من إغلاق صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، والتي كانت تضم نحو 1.3 مليون متابع، وبعد نحو ثلاثة أسابيع من إغلاق صفحتها الاحتياطية على "فيسبوك".

وسبق إغلاق الصفحة بساعات اختراق الواجهة الرئيسية لموقع الوكالة لدقائق معدودة قبل استعادته من قبل الطواقم الفنية.

وأكدت "صفا"، التي تنشط صفحتها على "فيسبوك" بتوثيق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، أن إدارة "فيسبوك"، عطّلت، الحسابات الشخصية لمدراء الصفحة ومحرريها بشكل نهائي.

واستنكرت الوكالة إقدام إدارة "فيسبوك" على حذف صفحتها، مؤكدة "التزامها بمعايير النشر على الموقع الاجتماعي".

وطالبت الوكالة "إدارة الموقع بإعادة الصفحة، والالتزام بأهداف "فيسبوك" المُعلنة بشأن تمكين الأشخاص من إمكانية المشاركة لجعل العالم أكثر انفتاحًا واتصالا، بما يعكس تنوع المجتمع".

وذكرت أن حذف صفحة وكالة "صفا" يأتي ضمن الحملة التي يشنها "فيسبوك" على المحتوى الفلسطيني، والتي طالت عشرات الصفحات مؤخرًا.