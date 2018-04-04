زوكربرغ يدلي بشهادته أمام الكونغرس في فضيحة البيانات الشخصية

وافق الرئيس التنفيذي لـ"فيسبوك"، مارك زوكربرغ، على الإدلاء بشهادته خلال جلسة استماع في مجلس النواب في 11 نيسان/ أبريل، في فضيحة استغلال بيانات شخصية لمستخدمي الموقع لغايات سياسية، بحسب ما أعلن نواب، اليوم الأربعاء.

وأعرب رئيس لجنة التجارة والطاقة في مجلس النواب، الجمهوري غريغ والدن، والعضو الديموقراطي في اللجنة فرانك بالوني، عن أملهما في أن تتيح جلسة الاستماع التي ستعقد في 11 نيسان/ أبريل، الساعة 10:00 بالتوقيت المحلي، "للأميركيين أن يفهموا بشكل أفضل ما تؤول إليه بياناتهم الشخصية الموجودة على الإنترنت".

وأعلن والدن وبالوني أنه "نثمن قبول زوكربرغ الإدلاء بشهادته أمام اللجنة، ونتطلع للحصول منه على إجابات عن أسئلتنا في 11 نيسان/ أبريل".

ولن تكون جلسة 11 نيسان/ أبريل جلسة الاستجواب الوحيدة لزوكربرغ في الكونغرس، بعدما تسببت قضية "كامبريدج أناليتيكا" بفضيحة.

وشركة "كامبريدج أناليتيكا" التي استعانت حملة دونالد ترامب للانتخابات الرئاسية عام 2016 بخدماتها، متهمة بالاستيلاء بطريقة غير قانونية على البيانات الشخصية لخمسين مليون مستخدم لـ"فيسبوك"، من دون علمهم.

وطُلب من الرئيس التنفيذي لـ"فيسبوك"، المثول أمام اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ في 10 نيسان/ أبريل، إلى جانب الرئيسين التنفيذيين لـ"جوجل"، سوندار بيتشاي، و"تويتر"، جاك دورسي.

ولم تتأكد مشاركة زوكربرغ في الجلسة إلا أن السيناتور الديموقراطية عن ولاية كاليفورنيا، دايان فاينستين، أعلنت لصحيفة "سان فرانسيسكو كرونيكل" أنه وافق مبدئيا على الحضور إلى مجلس الشيوخ.