نيابة السلطة تستدعي 6 صحافيين للتحقيق بـ"الفصل بالنجاح"

استدعت النيابة العامة بالضفة الغربية المحتلة، اليوم الخميس، ستة صحافيين بتهمة القدح والتشهير وتعريض سلامة الدولة للخطر، على قضية رفعتها إدارة مركز الإعلام بجامعة النجاح بنابلس، فيما بات يعرف بقضية "الفصل بالنجاح".

ووجهت النيابة استدعاءات لستة صحافيين على خلفية انتقاد فصل إعلاميين من مركز النجاح الإعلامي التابع لجامعة النجاح، بعد رفض الإعلاميين المفصولين إملاءات من إدارة المركز تنتهك خصوصيتهم.

واستدعت النيابة العامة الصحافية آيات عبد الله ومدي شلبك، ونائلة خليل، ورولا سرحان، والصحافي عنان عجاوي، بتهمة الذم والقدح والتشهير والتحقير وتعريض سلامة الدولة للخطر وفق قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2017.

وكانت النيابة العامة أوقفت قبل أيام الصحافي رامي سماره، ثم أفرجت عنه بقرار من رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، لكن النيابة العامة وجهت له استدعاء مع خمسة صحافيين.

وتقدم مدير مركز الإعلام بجامعة النجاح غازي مرتجى، بشكوى للنيابة العامة ضد صحافيين انتقدوا فصل عدد من الموظفين بالفضائية لرفضهم إملاءات تنتهك خصوصيتهم.