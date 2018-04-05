"الخط الأخضر" يناقش احتمالات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة

تناقش حلقة "الخطّ الأخضر"، التي تعرض مساء غدٍ، الجمعة، على "التلفزيون العربي"، المجزرة الإسرائيليّة في قطاع غزّة، الجمعة الماضي، بعد الإعدامات بحق 21 شابا فلسطينيًا واحتمالات التصعيد خلال الفترة المقبلة.

واستضاف البرنامج، الذي تقدّمه مريم فرح، للبحث في الحلقة كلًا من مدير المركز القانوني لحقوق الأقليّة العربيّة في إسرائيل "عدالة"، د. حسن جبارين، ومديرة المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار"، د. هنيدة غانم.

وسبر المحور الأول في الحلقة دلالات الإعدامات الميدانيّة عربيًا وإسرائيليًا ومحليًا، وما أهميّة إعادة غزّة إلى المشهد الدّولي، بعد إصدار الأمين العام للأمم المتحدة بيانًا في الساعات الأولى يدعو لإنشاء لجنة تحقيق مستقلة، كما بحث المحور احتمال قيام لجنة تحقيق مستقلّة ومقوّمات نجاحها.

أمّا المحور الثاني، فناقش باستفاضة ردود الفعل الإسرائيليّة وغياب ردود الفعل العربيّة، وما تأثير العلاقات الأميركية الإسرائيلية على الأحداث، وما مدى إعطاء الموقف العربي المتخاذل إسرائيل شرعيةً لبدء المجزرة.

بينما ناقش المحور الثالث للبرنامج الموقف الفلسطيني ككل والتصوّر الإسرائيلي للأوضاع في غزّة، وإمكانيات التصعيد.

الخطّ الأخضر هو برنامج سياسيّ أسبوعي، يُعرض يوم السبت من كل أسبوع، السّادسة والنصف مساءً بتوقيت القدس، ويسلّط الضوءَ على التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الفلسطينيين الذين يعيشون داخل الخط الأخضر، ويلقي الضوءَ على الشؤون الإسرائيلية المرتبطة بالقضية الفلسطينية، من إنتاج شركة "الديار"، وإعداد أحمد دراوشة.