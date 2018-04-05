  2. ميديا
  3. ميديا

"الخط الأخضر" يناقش احتمالات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة

تاريخ النشر: 05/04/2018 - 15:59

"الخط الأخضر" يناقش احتمالات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة
عرب ٤٨
تحرير : محمود مجادلة

تناقش حلقة "الخطّ الأخضر"، التي تعرض مساء غدٍ، الجمعة، على "التلفزيون العربي"، المجزرة الإسرائيليّة في قطاع غزّة، الجمعة الماضي، بعد الإعدامات بحق 21 شابا فلسطينيًا واحتمالات التصعيد خلال الفترة المقبلة.

واستضاف البرنامج، الذي تقدّمه مريم فرح، للبحث في الحلقة كلًا من مدير المركز القانوني لحقوق الأقليّة العربيّة في إسرائيل "عدالة"، د. حسن جبارين، ومديرة المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار"، د. هنيدة غانم.

وسبر المحور الأول في الحلقة دلالات الإعدامات الميدانيّة عربيًا وإسرائيليًا ومحليًا، وما أهميّة إعادة غزّة إلى المشهد الدّولي، بعد إصدار الأمين العام للأمم المتحدة بيانًا في الساعات الأولى يدعو لإنشاء لجنة تحقيق مستقلة، كما بحث المحور احتمال قيام لجنة تحقيق مستقلّة ومقوّمات نجاحها.

أمّا المحور الثاني، فناقش باستفاضة ردود الفعل الإسرائيليّة وغياب ردود الفعل العربيّة، وما تأثير العلاقات الأميركية الإسرائيلية على الأحداث، وما مدى إعطاء الموقف العربي المتخاذل إسرائيل شرعيةً لبدء المجزرة.

بينما ناقش المحور الثالث للبرنامج الموقف الفلسطيني ككل والتصوّر الإسرائيلي للأوضاع في غزّة، وإمكانيات التصعيد.

الخطّ الأخضر هو برنامج سياسيّ أسبوعي، يُعرض يوم السبت من كل أسبوع، السّادسة والنصف مساءً بتوقيت القدس، ويسلّط الضوءَ على التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الفلسطينيين الذين يعيشون داخل الخط الأخضر، ويلقي الضوءَ على الشؤون الإسرائيلية المرتبطة بالقضية الفلسطينية، من إنتاج شركة "الديار"، وإعداد أحمد دراوشة.

 

ملف خاص | يوم الأرض

#التلفزيون العربي
#الخطّ الأخضر
#مريم فرح
#أحمد دراوشة

"الخط الأخضر" يناقش احتمالات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة

"الخط الأخضر" يناقش احتمالات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

عناوين الصحف الفلسطينية: فعاليات مسيرة العودة متواصلة
عناوين الصحف الفلسطينية: فعاليات مسيرة العودة متواصلة

2018-04-05

اتساع رقعة الفضيحة: "كامبريدج أناليتيكا" انتهكت بيانات 87 مليون مستخدم "فيسبوك"
اتساع رقعة الفضيحة: "كامبريدج أناليتيكا" انتهكت بيانات 87 مليون مستخدم "فيسبوك"

2018-04-05

زوكربرغ يدلي بشهادته أمام الكونغرس في فضيحة البيانات الشخصية
زوكربرغ يدلي بشهادته أمام الكونغرس في فضيحة البيانات الشخصية

2018-04-04

الأكثر قراءة

"بونبونة": أن تقاوم بالسائل المنويّ

2018-04-04
دعوة للمساهمة: ملفّ خاصّ حول الفنّانة ريم بنّا

دعوة للمساهمة: ملفّ خاصّ حول الفنّانة ريم بنّا

2018-04-04
بن سلمان ينطق بلسان بلفور

بن سلمان ينطق بلسان بلفور

2018-04-04
جرحى بإطلاق نار داخل شركة

جرحى بإطلاق نار داخل شركة "يوتيوب" وانتحار المنفذة

2018-04-04
ملاحقة سياسية: تمديد اعتقال إمام المسجد الكبير باللد الشيخ يوسف الباز

ملاحقة سياسية: تمديد اعتقال إمام المسجد الكبير باللد الشيخ يوسف الباز

2018-04-04