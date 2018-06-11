  2. ميديا
  3. ميديا

السيسي يُحلّف رئيس وزراء أثيوبيا... وتفاعل ساخر من مغرّدين

تاريخ النشر: 11/06/2018 - 12:12

السيسي يُحلّف رئيس وزراء أثيوبيا... وتفاعل ساخر من مغرّدين
أرشيفية
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

تداول روَّاد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من المؤتمر الصحافي الذي عُقد بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء أثيوبيا أبي أحمد، على خلفية ملف سد النهضة، إذ يلقنه فيه السيسي قسما بعدم الإضرار بمصالح مصر في حصتها من المياه، وهو ما جعله في مرمى سخريتهم.

وقال أحد المغرّدين في "تويتر": "هل في حاكم حكم مصر قبل اكثر هبلا من السيسي؟".

وعلّق آخر: "يا جبروتك يا سيسي تحلف الراجل علي الهوا شايف سبوبجي بيقول افرض الراجل اتغير كل رئيس وزرا قبل ما يتعين هيجي يحلف في مصر".

 

وكتبَ آخر: "السيسي لرئيس وزراء إثيوبيا: قل والله والله لن أضر بمياه مصر! رئيس الوزراء الإثيوبي: والله لن أضر بمياه مصر! وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر رئيس مصر ام الدنيا ورئيس وزراء اثيوبيا .... مع السيسي اصبحت مصر ام المهازل ...".

واستهزأ أحد المغردين قائلا: "السيسى : ازمة سد النهضة اتحلت .. اطمنوا .. ازاى يا سيسى ..!!؟؟؟ ورحمة أمى الراجل حلف ..".

 


#السيسي
#سخرية
#أثيوبيا
#يحلّف

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مقتل 27 صحفيا بالحرب باليمن والعشرات منهم بالأسر
مقتل 27 صحفيا بالحرب باليمن والعشرات منهم بالأسر

2018-06-09

البروباغندا الإسرائيلية والإعلام العربي: لا بث إسرائيليًا للمونديال بالدول العربية
البروباغندا الإسرائيلية والإعلام العربي: لا بث إسرائيليًا للمونديال بالدول العربية

2018-06-07

"يسرائيل هيوم": قطر وتركيا ضغطتا على ميسي لإلغاء اللعبة في القدس
"يسرائيل هيوم": قطر وتركيا ضغطتا على ميسي لإلغاء اللعبة في القدس

2018-06-07

الأكثر قراءة

لاجئ سوداني يعتدي على سائق حافلة عربيا في تل أبيب

لاجئ سوداني يعتدي على سائق حافلة عربيا في تل أبيب

2018-06-10
وفد مغربي تطبيعي يزور إسرائيل

وفد مغربي تطبيعي يزور إسرائيل

2018-06-10
حالة الطقس: أجواء صيفية حارة ومغبرة

حالة الطقس: أجواء صيفية حارة ومغبرة

2018-06-10
بعد صلاح.. راموس كاد يتسبب بإصابة لاعب تونسي

بعد صلاح.. راموس كاد يتسبب بإصابة لاعب تونسي

2018-06-10

"مؤتمر خليجي" لدعم الأردن: المال مقابل الرضوخ لصفقة القرن؟

2018-06-10