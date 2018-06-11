السيسي يُحلّف رئيس وزراء أثيوبيا... وتفاعل ساخر من مغرّدين

تداول روَّاد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من المؤتمر الصحافي الذي عُقد بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء أثيوبيا أبي أحمد، على خلفية ملف سد النهضة، إذ يلقنه فيه السيسي قسما بعدم الإضرار بمصالح مصر في حصتها من المياه، وهو ما جعله في مرمى سخريتهم.

وقال أحد المغرّدين في "تويتر": "هل في حاكم حكم مصر قبل اكثر هبلا من السيسي؟".

تحيا مصر وعاش السيسي https://t.co/PilFVqYp7L — mohamed hasan (@bahbah_mohamed) June 11, 2018

وعلّق آخر: "يا جبروتك يا سيسي تحلف الراجل علي الهوا شايف سبوبجي بيقول افرض الراجل اتغير كل رئيس وزرا قبل ما يتعين هيجي يحلف في مصر".

هل في حاكم حكم مصر قبل اكثر هبلا من السيسي؟ — ſ¡ժɒ (@ahmdfida) June 11, 2018

وكتبَ آخر: "السيسي لرئيس وزراء إثيوبيا: قل والله والله لن أضر بمياه مصر! رئيس الوزراء الإثيوبي: والله لن أضر بمياه مصر! وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر رئيس مصر ام الدنيا ورئيس وزراء اثيوبيا .... مع السيسي اصبحت مصر ام المهازل ...".

السيسي لرئيس وزراء إثيوبيا:

قل والله والله لن أضر بمياه مصر!

رئيس الوزراء الإثيوبي:

والله لن أضر بمياه مصر!

وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر



رئيس مصر ام الدنيا ورئيس وزراء اثيوبيا ....



مع السيسي اصبحت مصر ام المهازل ...



انو هالسيسي معو صف سادس ولا... https://t.co/u1wtU3VRGk — lovepulse (@muslimrgh) June 11, 2018

واستهزأ أحد المغردين قائلا: "السيسى : ازمة سد النهضة اتحلت .. اطمنوا .. ازاى يا سيسى ..!!؟؟؟ ورحمة أمى الراجل حلف ..".