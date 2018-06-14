توجيهات سيادية روسية بنشر الأخبار "الإيجابية" فقط أثناء المونديال

وجهت وزارة الداخلية الروسية، جهاز الشرطة بنشر الأخبار "الإيجابية" فقط، أثناء استضافة البلاد نهائيات كأس العالم التي انطلقت اليوم، وتستمر نحو شهر، بحسب صحيفة محلية.

وأفادت صحيفة "موسكو تايمز"، اليوم الخميس، بأن الوزارة أمرت الشرطة بالامتناع عن نشر التقارير المعتادة عن أحداث الجريمة والسرقات وغيرها، حتى يوم 25 تموز/ يوليو القادم.

وفي وقت سابق اليوم، انطلقت أولى مباريات المونديال، بلقاء يجمع روسيا المستضيفة والسعودية، على ملعب "أولمبيسكس كومبليكس لوزنيكي" في العاصمة موسكو، وانتهت أحداث المباراة بهزيمة نكراء مني بها المنتخب السعودي بنتيجة (5-0) لصالح المنتخب المضيف.

ونقلت الصحيفة عن المسؤول بالشرطة، أليكسي غونشاروك، القول: "نحن لا ندفن رؤوسنا في الرمال بهذا الإجراء، بل الهدف هو نشر الأشياء التي تهم الناس خلال هذه الفترة والأخبار المبهجة".

وإلى جانب حظر نشر الأخبار السلبية، أفاد المصدر ذاته بأن وزارة النقل الروسية وجهت موظفيها بـ"الحفاظ على الابتسامة أمام جميع الزوار الأجانب".

ويشارك في بطولة كأس العالم 32 منتخبًا، وتستمر فعاليات البطولة حتى 15 تموز/ يوليو المقبل، موعد المباراة النهائية.