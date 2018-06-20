ارحل_يا_سيسي : تظاهرة مصرية برعاية شبكات التواصل الاجتماعي

انطلقت منذ صباح اليوم، الأربعاء، تظاهرةٌ إلكترونية تحت وسم #ارحل_يا_سيسي، ليتفاعل معها آلاف المغرّدين والمدوّنين في شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة، وبالأخص "تويتر". وأظهر الشعب المصري من خلال التغريدات على الوسم أنّه ضاق ذرعًا بسياسات السيسي القمعية منذ وصوله سدة الحكم من خلال انقلابه العسكري في حزيران/ يونيو 2014.

ويدرك المصريون كما يبدو أنّ التظاهرات الإلكترونية ليست هي القادرة على إسقاط السيسي، فتقول إحدى المدوّنات إنّ "السيسي لن يرحل بتغريدة بل بنزل الناس إلى الشوارع".

السيسي لن يرحل بتويته

بل بنزول الناس للشوارع #ارحل_يا_سيسي — نور الهدى (@aqbaYO98vnqQeGY) June 20, 2018

وقال أحد المغردين "أتظنّون أنّه سيرحل بهذه السهولة، إنّه يستسهل موت الشعب جميعه أكثر من الرحيل عن كرسيه" قائلًا إنّ "هتلر قتل اليهود من أجل شعبه فيما السيسي يقتل شعبه من أجل اليهود" وأنّ "ما بدأ بالدّم لن ينتهي إلّا بالدّم" في إشارة إلى ما ارتكبه السيسي من مجازر.

ميصحش كده الله انتوا فاكرين انه هيسيبها بالساهل

ده عنده موت الشعب ولا تنازله عن الكرسى لو رح بشار هيرحل الاسيس

هتلر قتل اليهود علشان شعبة

والاسيس يقتل شعبة علشان اليهود

بدئها بالدم ومش هيسبها الا بالدم

حسبى الله فى كل من باع وخان

واستهان بدم الانسان#ارحل_يا_سيسي — waleed talal ⁦

ويظهر من خلال التغريدات المختلفة أنّ الشعب المصري قد وصل درجةً يكسر فيها حاجز خوفه من السيسي، ليقول كلمته فغمّا الموت أو حياة لا تختلف عن الموت في شيء، مسلوبًا فيه إرادته وحرياته وأقل ظروف الحياة الكريمة.

فقال إحدى المدونات معدّدةً أسباب الرّحيل: "ارحل يا سيسي لأنّ الناس يموتون من الجوع، ومن المرض الّذي لا يستطيعون تكاليف علاجه، ارحل لأن الدنيا اسودّت بوجهنا وازدادت حلكة، ارحل لأننا لم نعد نبصر الحرية زلا العدالة ولا العيش، ارحل لأنّ ثورة الجياع قادمة لتقضي على كلّ شيء".

#ارحل_يا_سيسي علشان الناس بتموت من الجوع ارحل علشان الناس بتموت من المرض اللى مش قادرين يجبوله علاج ارحل علشان بقت الدنيا سودا ف وشنا جدا ارجل علشان احنا مش شايفين حريه ولا عداله ولا عيش ارجل علشان هاتقوم ثورة جياع تقضى ع الاخضر واليابس — 〰️Mushîra〰️ (@mu_shii) June 20, 2018

فيما قال مغرد آخر: "ارحل يا من جوعت شعبًا بأكمله، ولّى زمن الخوف"، ذاكرًا الحراك الأردني وواصفًا الشعب الأردني بأنّه "أرجل من المصريين".

ارحل يامن جوعت شعب بآكمله.

زمن الخوف انتها خلاص. اقسم بالله اقسم بلله شباب الاردن ارجل مننا الاردن ارجل مننا#ارحل_يا_سيسي — Spartacus (@sob7_y) June 20, 2018

وقالت مدونة باسم نور المغربي، "عبروا عن رأيكم بحرية ولا تخشوا أحدًا سوى الله، إنّنا لا نحيا بكل الأحوال، فلنمت بكرامتنا رافضين استعباد أحدٍ لنا بعد الآن".

#ارحل_يا_سيسي عبرو عن رأيكو بحرية ومتخافوش غير من ربنا عشان احنا كده كدة مش عايشيين فنموت بكرامتنا احسن ومنخليش حد يستعبدنا أكتر من كدة — Nourelmagrabi (@nourelmagrabi) June 20, 2018

وكعادته، يلقي الشعب المصري بظلال فكاهته وسخريته حتّى على أزماته، فنشر عدد من المدونين والمدونات صورًا أرفقوها بجملة ساخرة تحت وسم #ارحل_يا_سيسي، تقول فعلًا إنّ شرّ البلية ما يضحك.