نائب أردني يتطاول على مرضى السرطان وسخط مغرّدين

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، موجة سخط وغضب، أعرب عنها مغرّدون أردنيون، رفضوا حديث النائب الأردني محمود الطيطي، حول مرضى السرطان، واعتبروه إساءة للبشرية والإنسانية، وتوصيفا غير لائق.

وكان الطيطي، قد انتقد في لقاء تلفزيوني، إعلان رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، عن تعديل نظام إعفاءات مرضى السرطان، وموافقة الحكومة على منح كل مريض بطاقة من مستشفى في المحافظة التي يقيم فيها تحوّله إلى "مركز الحسين للسرطان" والمستشفيات الجامعية والمدينة الطبية، قائلا: "عامل مؤتمر صحافي عشان بطاقة مرضى السرطان، ما هو مريض السرطان ميت"، الأمر الذي أثار جدلا واسعا، بعد تصريح اعتبره الأردنيون إساءة لمرضى السرطان وخدشاً لإنسانيتهم وملفاتهم.

وبرّر الطيطي أن حديثه عن مرضى السرطان نابع من "شعور بالألم والمرارة على حالهم، بعد أن تلاعبت الحكومات في مسألة تأمينهم الصحي"، مُضيفا: "أقدم الاعتذار من كل شخصٍ شعر أن حديثي فيه إساءة، وهو ما لم أقصده مطلقا".

وعلّقت رئيسة هيئة أمناء مؤسسة و"مركز الحسين للسرطان"، الأميرة غيداء طلال، على أقوال الطيطي بشأن إعفاءات مرضى السرطان، مغردة أنه "من العار أن يصدر عن أي شخص تصريح يخلو من أي منطق أو مرجعية علمية ويدعي بأن مرضى السرطان محكومون بالموت"، وأضافت "أثبتت الإحصائيات العالمية أن عشرات الملايين من مرضى السرطان انتصروا عليه (...) ستبقى الحقيقة أن السرطان لا يعني الموت، ويمكن التغلب عليه بإذن الله".

وقال رئيس جمعية "أصدقاء السرطان" الأردنية، موسى رياشات، إن تصريحات النائب "أتعبت المرضى نفسيا"، وأضاف: "قرار الحكومة منح المرضى جرعة أمل تهوّن عليهم مصاب المرض، إلا أن تصريحات النائب نكأت جراحهم مجددا". وكشف عن نية الجمعية مقاضاة النائب بعد أخذ الرأي القانوني.

وعبّر أحد المغرّدين عن استيائه قائلا: "’لماذا بطاقة صحية لمريض السرطان؟ مهو ميت’! سعادته لا يعلم أن المرض الحقيقي في قلبه وتفكيره وأن محارب السرطان انسان نبيل يقاتل المرض والفساد وعشرة كائنات تشبه سعادته. سعادتك، الله لا يسعد صباحك ولا صباح إلي انتخبك".

وقال آخر: "مريض السرطان أولى منك و من كل #مجلس_النواب يتعالج و يسافر برا كمان على حساب الدوله المصاري هاي ما بتمن على الشعب الاردتي فيهم راتبك و السياره اللي بلا جمرك الشعب الاردني دافعلك ياهم انت اللي ميت و انت حي".

وطالبَ أحد المغرّدين إسقاط مجلس النواب كاملا، إذ قال: " انا فقدت ابوي الله يرحمه بمركز الحسين و قعدت معو سنين بالمركز و شفت قديش مريض السرطان بتعالج بالدعم النفسي اما يجي واحد من مجلس النواب مش عاجبو انو الحكومة بدها تعالج مرضى السرطان و يقول مريض السرطان ميت ميت و علاجهم عبئ عالدولة لا هسا بقول #يسقط_مجلس_النواب"



يُذكرُ أن هذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها النائب محمود الطيطي الجدل في الأردن، إذ زار رئيس النظام السوري، بشار الأسد، عام 2016، وأهداه عباءة ضمن وفد أردني، ما أثار جدلا كبيرا في الأردن.