  2. ميديا
  3. ميديا

ألمانيا تُحذّر من هجمات قرصنة مُحتملة

تاريخ النشر: 22/06/2018 - 16:23

ألمانيا تُحذّر من هجمات قرصنة مُحتملة
توضيحية من الأرشيف
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير: باسل مغربي

حذّر رئيس "هيئة حماية الدستور" (الاستخبارات الداخلية في ألمانيا)، هانز جورج ماسن، أمس الخميس، من احتمال تعرض ألمانيا لهجمات قرصنة مكثفة من روسيا وإيران والصين.

وقال ماسن: "في عام 2018 تزداد هجمات القرصنة التي تقف ورائها أجهزة استخبارات، من حيث الكم والنوعية"، بحسب تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "دي فيلت" الألمانية (خاصة).

وتابع أن "أجهزة الاستخبارات والأمن في روسيا وجمهورية الصين الشعبية وإيران نشطة بشكل مكثف في هذا الإطار، بما في ذلك ضد ألمانيا".

ومضى قائلًا: "لهذا السبب، يجب أن نكون مستعدين للدفاع عن أمننا في الفضاء السيبراني".

وأضاف: "ديمقراطيتنا لا تنتهي في العالم الواقعي، ولكننا يجب أيضا أن ندافع عنها في الفضاء السيبراني".

وأردف: "لكي تبقي الدول حرة وذات سيادة، يجب أن تعمل على تكييف هياكلها الأمنية الحالية مع التطورات التقنية".

وفي اتهمت برلين، في وقت سابق من العام الجاري، روسيا بشن هجمات قرصنة على شبكات حكومية ألمانية، وسرقة بيانات، وهو ما نفته موسكو.

وحديث ماسن اليوم هو أول تصريح ألماني رسمي عن إمكانية تعرض ألمانيا لهجمات قرصنة مصدرها إيران والصين.

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#ألمانيا
#قرصنة
#هاكر
#هجمات قرصنة
#الاستخبارات الألمانية

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مصر: "إثارة الفتن" مساحة فضفاضة لقمع الحريّات
مصر: "إثارة الفتن" مساحة فضفاضة لقمع الحريّات

2018-06-22

نائب أردني يتطاول على مرضى السرطان وسخط مغرّدين
نائب أردني يتطاول على مرضى السرطان وسخط مغرّدين

2018-06-21

تحديث إنستغرام لمدة الفيديو يحولها لمنافسة يوتيوب
تحديث إنستغرام لمدة الفيديو يحولها لمنافسة يوتيوب

2018-06-21

الأكثر قراءة

مونديال 2018: كرواتيا تتأهل وتربك حسابات الأرجنتين

مونديال 2018: كرواتيا تتأهل وتربك حسابات الأرجنتين

2018-06-21
مونديال 2018: فرنسا تتأهل للدور ثمن النهائي

مونديال 2018: فرنسا تتأهل للدور ثمن النهائي

2018-06-21
أستراليا والدانمارك تفترقان بالتعادل الإيجابي 1-1

أستراليا والدانمارك تفترقان بالتعادل الإيجابي 1-1

2018-06-21

"حارسات المسجد الأقصى خط أحمر"

2018-06-21
أهالي الطيرة يتصدون لهدم منزل يحيى سلطاني

أهالي الطيرة يتصدون لهدم منزل يحيى سلطاني

2018-06-21