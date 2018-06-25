لو تأهل لبنان لكأس العالم: "كان مات الحكم برصاصة طايشة"

تابع العرب في أنحاء العالم كأس العالم لكرة القدم بعد انطلاقه في روسيا منذ أقل من أسبوعين، متلهفين لتشجيع المنتخبات العربية الـ4 التي تأهلت، تشجيعًا للعبة كرة القدم وإحساسًا بانتمائهم العابر للحدود، لكن أداء الفرق العربية الرديء حوّل لهفة المشجعين إلى موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتشرت التغريدات على موقع "تويتر"، والمنشورات على موقع "فيسبوك"، للتعليق على أداء المنتخبات العربية الـ4، مصر والمغرب وتونس والسعودية، تحت وسوم كثيرة ومختلفة، منها ما تضمن ردة فعل غاضبة أو مشجعة أو ساخرة أو مُحبطة على أقل تقدير.

وتصدر موقع "تويتر"، الليلة، عدّة وسوم تُسلط الضوء على اللعبة الأخيرة التي انتصر فيها الفريق السعودي على نظيره المصري بهدفين مقابل هدف، إلّا أن الوسم الأكثر غرابة كان من حصّة اللبنانيين، فقد طرحوا فكرة ساخرة ربما لم تخطر ببال أحد من قبل، "لو لبنان بالمونديال"، تساءلوا فيها عمّا سيكون شكل دوري كأس العالم لو نجح المنتخب اللبناني بالتأهل.

وتفاوتت التعليقات بتأييدها أو معارضتها للفكرة لكن الأمر الذي لا شكّ فيه، كان عرض المغردين لكميّة كبيرة جدًّا من الانتقادات للوضع المعيشي بلبنان عن طريق السخرية السوداء.

وانتقدت "سوسيتا" الفساد في لبنان عبر قولها :

#لو_لبنان_بالمونديال

اذا خسروا بدقوا ل حدا من معارفن كرمال يزبطو الوضع

وسخر "ألفونس" من الحالة الحزبية في لبنان قائلًا:

#لو_لبنان_بالمونديال



كان الهجوم من ألحزب ...

الدفاع قوات ...

حارس ألمرمى كتائب ...

كابتن الفريق مستقبل ...

حكم المباراة أشتراكي ...

ألجمهور من النازحين السوريين ...

حكم الشارة ارمني ...

مدرب الفريق امل ... ! ! !

— Alphonse (@Alphons70774288) June 25, 2018

وسخر ناصر فقيه من الفساد الإداري المنتشر في لبنان قائلًا:

#لو_لبنان_بالمونديال كان اللاعب بيعمل foul وبيدق لصاحبه الضابط حتّى يحكي مع الحكم لما يعطيه بطاقة صفرا. — Nasser Fakih (@fakihn) June 25, 2018

وقال علي نصر الدين:

#لو_لبنان_بالمونديال كانوا نأوا بنفسهم من كل المباريات — Ali Nassereddine (@AliNassereddi12) June 24, 2018

وأشار غسان أجروشي إلى الطائفية التي يُعاني منها لبنان قائلًا:

#لو_لبنان_بالمونديال كانوا تخانقو ايا طائفة رح تحمل العلم وتمشي بالافتتاحيات — ghassan ajrouche (@GHASSAJ) June 24, 2018

ونوهت منى عازار إلى قضيّة "تجنيس الأجانب" بحسب محسوبيات قائلة:

#لو_لبنان_بالمونديال

كان الفريق يلي رح يربح بيأخذ الجنسية اللبنانية — Mona Azar (@monaazar_) June 24, 2018

وسخر سمير أبو ليمونة من انتشار السلاح في لبنان قائلًا:

#لو_لبنان_بالمونديال كان مات الحكم برصاصة طايشة — Samer Abilmona (@abilmona_samer) June 25, 2018

وانتقد محمد الخليفة العالم العربي قائلًا:

#لو_لبنان_بالمونديال كنا رجعنا مع المنتخبات العربية على نفس الطيارة #مونديال_سياسي — Mohamad Khalife (@mohkhalife95) June 24, 2018

واعتبرت عبير منصور هذا الأمر مستحيلًا بقولها:

#لو_لبنان_بالمونديال كنت هلق انا واقفة على كوكب المريخ وعنا كهربا ٢٤ /٢٤ و...و... — abir mansour (@abeer02) June 24, 2018

وكتب محمد لاذقاني:

#لو_لبنان_بالمونديال كانوا النواب تخانئو الهدف من حصت مين — احمد لاذقاني (@kYB7eX7lGsnNJVL) June 24, 2018

وكتبت سمر أبو خليل:

كنا لا غالب ولا مغلوب...وكنا وسّعنا الفريق ل ٣٠ لاعب حتى الكل يتمثل #لو_لبنان_بالمونديال — Samar Abou Khalil (@samarabukhalil) June 24, 2018

وانتقد حسن غصن الوضع السيء للخدمات العامة في لبنان قائلًا:

#لو_لبنان_بالمونديال

كان قطعوا الكهربا بالماتش مرتين إحتراما للعادات والتقاليد. — Hassan Ghoson (@hsngh22) June 25, 2018

وكتبت "انطونيس":